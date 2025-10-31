聽新聞
蚵仔煎洋芋片其實是廣島燒口味 網友驚訝：就覺得不像
華元食品「波的多蚵仔煎洋芋片」暢銷39年，堪稱台灣代表性零食。有網友在Threads分享「冷知識」，蚵仔煎洋芋片其實並非蚵仔煎口味，而是廣島燒口味，引起討論。華元小編也留言「有聽說」，並分享華元董事長郭耀鵬受訪內容佐證。其他網友表示，「難怪吃起來沒有蚵仔煎的味道」、「被騙了整整30年」。
華元「蚵仔煎洋芋片」小編PO出商周報導截圖，郭耀鵬當初發現同業推出的牛排口味洋芋片賣得很好，於是推出日本的廣島燒口味，但是台灣人對廣島燒陌生，乾脆改叫「蚵仔煎」，並指兩種口味其實很像。
其他網友表示，「太震驚了」、「不管叫什麼，它都好好吃」、「我就覺得吃起來明明超不像」、「其實一直都知道它不是蚵仔煎口味，可是很好吃從小吃到大，現在是看到那個包裝就會覺得好吃， 不是那個包裝我可是不吃的喔」、「蚵仔煎也可以說是台灣燒」、「我不敢吃蚵仔煎也能吃了嗎」、「終於解開我多年的疑惑」、「事實上我一直吃不出來」、「真魷味跟韓國烤豬皮的味道及口感87%像，連形狀都是，第一次吃到嚇一跳」。
