快訊

坣娜老公發聲了！床邊緊抱愛妻讓她安靜離開 揭死因非胰臟癌：發現時已晚期

「馬太鞍溪堰塞湖災後重建條例」三讀！ 經費上限300億元

日職／火腿秋訓驚見林家正 球團證實：以練習生身分參與

聽新聞
0:00 / 0:00

蚵仔煎洋芋片其實是廣島燒口味 網友驚訝：就覺得不像

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
華元食品「波的多蚵仔煎洋芋片」暢銷39年，堪稱台灣代表性零食。本報資料照片
華元食品「波的多蚵仔煎洋芋片」暢銷39年，堪稱台灣代表性零食。本報資料照片

華元食品「波的多蚵仔煎洋芋片」暢銷39年，堪稱台灣代表性零食。有網友在Threads分享「冷知識」，蚵仔煎洋芋片其實並非蚵仔煎口味，而是廣島燒口味，引起討論。華元小編也留言「有聽說」，並分享華元董事長郭耀鵬受訪內容佐證。其他網友表示，「難怪吃起來沒有蚵仔煎的味道」、「被騙了整整30年」。

華元「蚵仔煎洋芋片」小編PO出商周報導截圖，郭耀鵬當初發現同業推出的牛排口味洋芋片賣得很好，於是推出日本的廣島燒口味，但是台灣人對廣島燒陌生，乾脆改叫「蚵仔煎」，並指兩種口味其實很像。

其他網友表示，「太震驚了」、「不管叫什麼，它都好好吃」、「我就覺得吃起來明明超不像」、「其實一直都知道它不是蚵仔煎口味，可是很好吃從小吃到大，現在是看到那個包裝就會覺得好吃， 不是那個包裝我可是不吃的喔」、「蚵仔煎也可以說是台灣燒」、「我不敢吃蚵仔煎也能吃了嗎」、「終於解開我多年的疑惑」、「事實上我一直吃不出來」、「真魷味跟韓國烤豬皮的味道及口感87%像，連形狀都是，第一次吃到嚇一跳」。

華元食品「波的多蚵仔煎洋芋片」暢銷39年，堪稱台灣代表性零食。本報資料照片
華元食品「波的多蚵仔煎洋芋片」暢銷39年，堪稱台灣代表性零食。本報資料照片

蚵仔煎 廣島

延伸閱讀

beard papa's草莓泡芙、栗子泡芙登場！「HERSHEY'S甜甜圈」買6送2

一喝上癮！全家「神級飲料」限時1元爆紅 網狂掃：直接囤一箱

台灣泡麵升級了！搭配同口味雞胸肉 老饕大讚：再補貨一組

讓人念念不忘的「小餐館」！從餐車進化到店面，「8吋pizza」口味多、義大利麵也超推，「炸雞翅」多汁好吃

相關新聞

蚵仔煎洋芋片其實是廣島燒口味 網友驚訝：就覺得不像

華元食品「波的多蚵仔煎洋芋片」暢銷39年，堪稱台灣代表性零食。有網友在Threads分享「冷知識」，蚵仔煎洋芋片其實並非...

破天荒！好市多迎戰雙11推「早鳥日」 黑鑽卡提前一天買、享兩次折扣

政府普發一萬元現金政策即將上路，全台零售通路掀起一波「搶萬元消費潮」。好市多（Costco）今年雙11端出「史上最強優惠...

凱莉包如何做成的？愛馬仕匠心工坊11月登台北 開放line報名免費參加

愛馬仕（Hermès）將於2025年11月15日起至23日止，於台北華山1914文化創意產業園區舉辦「愛馬仕匠心工坊」展...

日本人「台灣感性」戰利品吸7萬讚 網友看傻眼 本尊回應了

近來日韓來台遊客迷上「台灣感性」，對台灣的日常生活特別著迷。除了有日本蘋果糖（蘋果版的糖葫蘆）達人在台狂掃台灣砂糖出境引...

拍電影慢結婚卻神速…傳奇導演胡金銓 只見2次面4個字成功求婚鍾玲

傳奇電影導演胡金銓和作家、學者鍾玲的閃電結婚，是上世紀影視與文學結合的一則傳奇。鍾玲在近日出版的回憶錄「我的紅楓歲月」中...

碗裡有「整顆眼珠」盯著看！萬聖節限定「墨魚拉麵」還有紫色溏心蛋

拉麵無極限！曾經推出「大王具足蟲拉麵」、「三杯羊老二拉麵」、「安全島拉麵」等特殊拉麵的台北人氣拉麵店「拉麵公子」，呼應萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。