蚵仔煎洋芋片其實是廣島燒口味 網友驚訝：就覺得不像

華元食品「波的多蚵仔煎洋芋片」暢銷39年，堪稱台灣代表性零食。有網友在Threads分享「冷知識」，蚵仔煎洋芋片其實並非蚵仔煎口味，而是廣島燒口味，引起討論。華元小編也留言「有聽說」，並分享華元董事長郭耀鵬受訪內容佐證。其他網友表示，「難怪吃起來沒有蚵仔煎的味道」、「被騙了整整30年」。

華元「蚵仔煎洋芋片」小編PO出商周報導截圖，郭耀鵬當初發現同業推出的牛排口味洋芋片賣得很好，於是推出日本的廣島燒口味，但是台灣人對廣島燒陌生，乾脆改叫「蚵仔煎」，並指兩種口味其實很像。