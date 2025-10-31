凱莉包如何做成的？愛馬仕匠心工坊11月登台北 開放line報名免費參加

愛馬仕（Hermès）將於2025年11月15日起至23日止，於台北華山1914文化創意產業園區舉辦「愛馬仕匠心工坊」展覽。該項展覽是自2021年10月於哥本哈根首度亮相以來巡迴全球各地，台北為第14站，旨在分享愛馬仕對工藝、創造與永續的堅持。此展覽將面費向公眾開放，可透過愛馬仕LINE官方帳號免費預約參加。

「愛馬仕匠心工坊」展覽，以工匠工作台為靈感，在繽紛色彩的引導下，探索開放且溫暖的佈局呈現出四大主題 – 工藝的保存與傳承、對材料的尊重與品質追求、對長期承諾的堅持，以及深耕地方文化的連結 – 是構成愛馬仕自1837年創立以來歷史與生命核心價值。

來自世界各地不同產品部門的工匠，將攜帶他們珍愛的工具與材料親臨現場展演，參觀者可深入愛馬仕如何以精湛的手工技藝打造經久耐用的物件：從絲巾上精準的雕版與色彩印染，到Kelly手提包的縫製工藝與皮革手套的製作工序；從皮革修復的巧思與經驗，到 Hermès H08腕表的製作與Chaîne d'ancre手環的鑲嵌工序；從在白瓷上繪製《夜行獸》（Fauves de Nuit）圖案的筆觸，到Hermès Vivace障礙賽馬鞍的精巧組裝… 每一項工藝皆體現對品質、創造與時間的尊重。

展覽亦設有多項充滿趣味與創意的互動體驗，包括馬鞍針縫工作坊、修復故事分享、協作精神的互動裝置、以皮革圓刀敲擊創作的音樂互動與絲巾填色，邀請觀眾依照自身興趣與節奏，自由探索工藝的世界。現場同時播放由紀錄片導演Frédéric Laffont拍攝的《愛馬仕全球足跡》（Footsteps across the World）系列影片，展現愛馬仕與永續發展之間的深厚連結。

●愛馬仕匠心工坊HERMÈS IN THE MAKING

透過愛馬仕LINE官方帳號免費預約觀展

地點：華山1914文化創意產業園區，台北市中正區八德路一段1號西一館

展期：2025年11月15日起至11月23日

11月17日（一）休展

●《愛馬仕全球足跡》紀錄片觀賞

透過愛馬仕LINE官方帳號免費預約觀影

放映地點：光點華山電影館

展期：2025年11月15日起至11月23日