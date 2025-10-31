日本人「台灣感性」戰利品吸7萬讚 網友看傻眼 本尊回應了

近來日韓來台遊客迷上「台灣感性」，對台灣的日常生活特別著迷。除了有日本蘋果糖（蘋果版的糖葫蘆）達人在台狂掃台灣砂糖出境引起騷動，不少日本遊客在社群平台分享的伴手禮竟是台灣家庭常見的不鏽鋼湯匙「中台匙」，一名日本網友揭曉原因，很有台灣味。

日本網友「minuitsama」在Threads自我介紹「我是足愛台灣的歐巴桑」，日前分享台灣旅行的戰利品，除了日本人特別喜愛的「台灣LV」茄芷袋，還有胡麻油、屏大薄鹽醬油膏等調味料，以及綠乖乖、乾麵、牛軋糖、白花油、涼感衛生棉等，以及常見的湯匙和盤子。該篇文章引起台灣網友注意，超過7.5萬個讚、近2000筆留言。

台灣網友對很多日本人買台灣湯匙感到不解，「蛤？」、「買這個盤子碟子吃飯一秒到台灣」、「不是，那個盤子連我都不知道去哪裡買」、「我最看不懂湯匙，日本不鏽鋼很有質感欸」、「湯匙盤子我真的問號」、「好好笑，餐盤有夠台，懂挑」、「為什麼要買不銹鋼湯匙」、「那個塑膠盤子，我有10萬個為什麼」、「我們都跑去日本買一堆超有質感的餐具，結果日本人竟然來台灣買湯匙？」

也有網友留言，「我是皺著眉頭看完這些照片的」、「真的是有很強烈的台灣味，只是身在其中的我們平常不會感受到」、「伴手禮好台，我懂日本人看我們買東西的感覺了」、「台灣鐵湯匙真的大家超愛，以後可以拿去國民外交」、「超好笑，甚至有早餐店培根蛋餅的盤子、醬油碟、還有阿嬤家會出現的鐵湯匙」、「選的伴手禮都很台很道地」、「餐具部分真的很懂，那個鐵湯匙，還有莫名其妙流竄全台灣的おいしい餐盤，說真的，我一直很想知道這東西的起源」、「忽然懂日本人看台灣人爆買的心情了」、「忽然理解日本人看我的戰利品照片心情了」。

由於湧入大量台灣人留言，「minuitsama」開心回覆「謝謝大家！我愛台灣！我希望能再次去玩」，並分享自己做的滷肉飯照片，她表示，在家裡做滷肉飯來吃的時候，如果用台灣的湯匙吃，會讓「台灣感」更加濃厚，所以是必要的。

有網友表示，「台灣這種深淺度的湯匙真的無敵！日本要嘛就是吃拉麵那種很深很大的，要嘛就是西餐式很淺的，都沒台灣這種吃飯喝湯都適合，一支打全餐的，台灣湯匙真的很棒」、「那個湯匙雖然不美，但真的很好用，可以用來刮掉瓜類的種子（之類的），大的那段刮苦瓜、小的那端刮鹹蛋，有在下廚的必備」。

對於有網友問「買綠乖乖回家是要擺哪裡」，「minuitsama」回答「電腦」。

「minuitsama」昨天再發文，她表示，台灣人常說「謝謝你喜歡台灣」，但我反而覺得應該是「謝謝台灣太美好了」，希望台灣和日本永遠都能維持友好的關係。