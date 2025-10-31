拍電影慢結婚卻神速…傳奇導演胡金銓 只見2次面4個字成功求婚鍾玲

傳奇電影導演胡金銓和作家、學者鍾玲的閃電結婚，是上世紀影視與文學結合的一則傳奇。鍾玲在近日出版的回憶錄「我的紅楓歲月」中，首次寫下這一段只見2次面、用4個字便求婚成功的愛情傳奇與藝壇逸事。

鍾玲回憶，1976年她在紐約大學艾伯尼校區任教時，邀請剛憑「俠女」奪下坎城影展大獎的胡金銓來校演講。「如果不是機緣巧合，我根本不可能請胡金銓來紐大演講。」當時胡金銓雖已名滿天下，但「龍門客棧」、「俠女」在台灣上映時，鍾玲已經出國留學了，根本一部胡金銓電影都沒看過。

兩人的邱比特是一位修習中國研究學是課程的美國學生馬盟。這位猶太裔學生醉心武打明星李小龍，聽說胡金銓正好在美國東岸，建議鍾玲請他來艾伯尼演講。

第二位邱比特則是作家於梨華。她當時正在紐大擔任兼職講師，透過編舞家江青邀到了胡金銓赴紐大演講。但問題來了，鍾玲所在的中國研究碩士課程是個小單位，付不起請胡金銓來紐約的旅館費用。鍾玲原本動念想讓胡金銓住在於梨華家中的客房，但於梨華剛跟先生吵架，不方便招待男客人來家中。最後決定讓胡金銓下榻鍾玲家中的客房，但於梨華必須也來鍾玲家中住，避免孤男寡女同處一室。

胡金銓演講完後，來到了鍾玲家中，參加鍾玲為他舉辦的歡迎會。歡迎會結束，胡金銓和於梨華留下繼續和鍾玲夜聊。鍾玲回憶，「大部分時間他一個人侃侃而談」，胡金銓喜歡娛樂聽者、也自得其樂。鍾玲自認是電影門外漢，不敢跟胡金銓聊電影，兩人談文學、聊聞一多，「從對話中感受胡金銓對文學、文化，對生命的熱誠」。

隔天胡金銓就搭機回到了紐約。沒想到，三天後，鍾玲又接到了胡金銓的電話。電話中，胡金銓劈頭就說：「你跟我罷」。鍾玲呆了片刻，才理解這四個字是「跟他一輩子」的意思。

幾天後，鍾玲搭灰狗巴士來到紐約，看到在中央車站接她的胡金銓，那一刻她明白「就是你了」。胡金銓告訴她「將來我們甚麼都一起做」，她則在晚餐時間回覆，打算辭去教職，跟胡金銓一起做電影、寫劇本。不到幾天的時間，鍾玲決定翻轉人生的方向，從學者搖身變成電影人。

三個月後兩人結婚。在地球兩端的兩個人，從相識到結婚僅三個多月，電影界的人形容胡金銓「拍電影慢，結婚神速。」，婚後鍾玲辭去教職定居香港，成為胡金銓拍電影的最佳拍檔。

半世紀後，鍾玲在回憶錄中回憶兩人的一見鍾情。她分析，胡金銓是個真正愛讀書的人，對以讀書為專業的女博士，比較容易產生感情。鍾玲則認為胡金銓「連大學學位都沒有，卻能電影界登峰造極，才了不起。」兩人看似天南地北、卻因互補互相吸引，短短幾次會面就決定攜手一生。