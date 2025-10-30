碗裡有「整顆眼珠」盯著看！萬聖節限定「墨魚拉麵」還有紫色溏心蛋

拉麵無極限！曾經推出「大王具足蟲拉麵」、「三杯羊老二拉麵」、「安全島拉麵」等特殊拉麵的台北人氣拉麵店「拉麵公子」，呼應萬聖節到來，推出應景的「濃厚墨魚味噌墨魚拉麵 Halloween Ver.」，不僅有著黑色湯頭，還有紫色的溏心蛋，以及完整一顆「墨魚眼睛」，呈現十足的詭譎氣息。

拉麵公子總是以十足的創意，推出令人驚喜的特色拉麵，尤其用料誇張的「大王具足蟲拉麵」，更在當時成為全台熱議話題。此次萬聖節限定的「濃厚墨魚味噌墨魚拉麵 Halloween Ver.」，標榜使用「手工雕刻古堡海苔」、「櫻桃白蘭地漬富士蘋果丁」、「紫藤巫婆溏心蛋」、「通往天堂的階梯」、「火烤爆漿眼珠」等食材，湯底則是使用小魚乾、魷魚乾等水產乾物，混合三種鰹節類食材熬煮，再溶入黑嚕嚕的「墨魚汁」加強底蘊，同時麵條也使用特製「墨魚捲麵」。

根據粉絲頁曝光的照片，整碗拉麵的湯頭與麵體都呈現暗黑色系，「紫色溏心蛋」也十分特別；整碗拉麵的正中央，更有一顆完整的「墨魚眼睛」，彷彿真人眼睛一般盯著人看，加上其他食材的堆疊，更顯現整碗拉麵濃厚又詭異的萬聖節氣息。公告中並表示，「濃厚墨魚味噌墨魚拉麵 Halloween Ver.」每碗450元，限於10月31日晚上19:30開始販售，限量30碗。