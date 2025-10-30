快訊

Marimekko拓點巴黎瑪黑區 全新旗艦店一展北歐簡約浪漫活力

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Marimekko近日前進巴黎，在瑪黑區開設全新旗艦店。圖／Marimekko提供
Marimekko近日前進巴黎，在瑪黑區開設全新旗艦店。圖／Marimekko提供

巴黎，除了美食、美術館、咖啡館，愉快的購物體驗更是巴黎的迷人所在。芬蘭時尚與生活風格品牌Marimekko日前在巴黎瑪黑區開設了品牌首家旗艦店，不僅將傳奇紡織品印花工廠建築融入設計，更帶來服裝、包款、配件以至家居設計的全品項，成為巴黎的最新購物亮點之一。

事實上，在該旗艦店開幕之前，品牌曾分別在巴黎兩大經典百貨公司：「樂蓬馬歇百貨」（Le Bon Marché）和「老佛爺百貨」（Galeries Lafayette）開設期間限定店、打響名號。占地面積約140平方公尺的Marimekko巴黎旗艦店，將品牌位於赫爾辛基的織品印花工廠建築轉化為設計語彙；包含以色彩區隔了服裝和家居系列的空間使用，從印刷網版得到靈感的原色點綴與塗漆的金屬欄杆，都為「工業風格」重新定義：一種明亮、簡約同時令人洋溢輕快情緒的全新生活風格、一如Marimekko帶給人的品牌輕美學。

Marimekko創意總監Rebekka Bay表示，空間裡洋溢著品牌的生活態度與樂觀精神，並與瑪黑區的活力完美相容。「這家旗艦店為我們打開了一個展示品牌迷人設計的窗戶，吸引人們探索Marimekko繽紛印花的藝術世界，並將芬蘭的特色風格與巴黎人的家庭和生活連接起來。我認為這個旗艦店生動詮釋了Marimekko的生活方式理念-打造一個在異鄉的『家』，誠摯邀請所有人和我們緊密的互動，以最貼近每個人生活的方式參與。」

Marimekko巴黎旗艦店地址位於瑪黑區聖殿老街120號（120 Rue Vieille du Temple），鄰近的地鐵站則為8號線的「Saint-Sébastien-Froissart」站，附近並有大量的時尚、潮牌聚集於此，詳細營業時間，則以店家公告為主。

輕鋼架、木材加上未經多做修飾的市內空間，兼容了巴黎的法式浪漫，也有芬蘭的活力色彩。圖／Marimekko提供
輕鋼架、木材加上未經多做修飾的市內空間，兼容了巴黎的法式浪漫,也有芬蘭的活力色彩。圖／Marimekko提供
Marimekko創意總監Rebekka Bay表示，空間裡洋溢著品牌的生活態度與樂觀精神，並與瑪黑區的活力完美相容。圖／Marimekko提供
Marimekko創意總監Rebekka Bay表示，空間裡洋溢著品牌的生活態度與樂觀精神，並與瑪黑區的活力完美相容。圖／Marimekko提供
140平方公尺的空間內，帶來Marimekko的服裝、配件、包款與生活用品全系列品項。圖／Marimekko提供
140平方公尺的空間內，帶來Marimekko的服裝、配件、包款與生活用品全系列品項。圖／Marimekko提供

