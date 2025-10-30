麥當勞「炸蝦天婦羅堡」限時回歸！自私漢堡「焦香可可漢堡」新上桌

快訊

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
麥當勞限時推出「炸蝦天婦羅安格斯牛肉堡」、「炸蝦天婦羅辣鷄堡」及「雙蝦天婦羅堡」。圖／麥當勞提供
秋涼吃海鮮！麥當勞自即日起至12月9日期間，再度推出「Signature極選系列」炸蝦天婦羅堡，包括有「炸蝦天婦羅安格斯牛肉堡」、「炸蝦天婦羅辣鷄堡」及「雙蝦天婦羅堡」。每份「炸蝦天婦羅」均以整尾太平洋白蝦裹粉高溫酥炸，搭配青檸蒔蘿醬帶來清爽滋味。

其中「炸蝦天婦羅安格斯牛肉堡」以整尾酥炸白蝦搭配4盎司安格斯牛肉，並以青檸蒔蘿醬增添平衡感，單點134元，經典套餐199元。「炸蝦天婦羅辣鷄堡」則是將炸蝦天婦羅與香辣雞腿排結合，單點134元，經典套餐199元。另外還有一次吃得到兩尾炸蝦天婦羅的「雙蝦天婦羅堡」，單點134元，經典套餐199元。

針對喜愛鹹甜風格的粉絲，「Selfish Burger自私漢堡」推出冬季限定主題「可可季」，以「可可×焦香×煙燻」為設計主軸，打造新品「焦香可可漢堡Smoky Cocoa Burger」，選用鬆軟的布里歐麵包，夾入手打牛肉餅，並淋上自製特調可可醬，還有焦糖洋蔥、煙燻紅椒片與焦糖香蕉等元素，再加上芝麻葉，創造出苦甜鹹香兼具的成熟層次，每份售價300元。

「炸蝦天婦羅安格斯牛肉堡」吃得到酥炸白蝦天婦羅搭配4盎司安格斯牛肉，單點134元，經典套餐199元。圖／麥當勞提供
