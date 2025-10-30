台鐵首推「台鐵假期」估明年初上線 七星級奢華「寢台列車」仍需評估

台鐵公司將攜手旅行社首度推出「台鐵假期」，推出「鐵+酒」及國旅鐵道觀光行程，並於台鐵假期平台銷售，預計明年初上線營運，另台鐵內部也評估推出奢華「福爾摩莎寢台列車」可行性，至於這個移動式的「七星級飯店」觀光列車是否上路，評估結果預計明年出爐。

台鐵公司副總經理劉雙火表示，根據規畫，「台鐵假期」將由台鐵公司與旅行社合作，推出整合性旅遊產品，內容包含車票、住宿、景點、餐飲等套裝或自由行的行程，其概念類似於「高鐵假期」。

劉雙火指出，未來台鐵將設置一個平台，提供合作旅行社申請銷售及上架國旅商品，像是花東1日遊或3日遊，搭乘台鐵列車並搭配旅行社的地接安排當地行程，預期花東將有許多特色行程，也透過車票雙方互惠，打造屬於台鐵一對多的合作模式。

劉雙火提及，目前在簽約、事前準備及平台設計階段，日前召開招商大會時已有10多家旅行社來接洽，後續完成簽約、平台設計、旅行社商品設計後，盼明年初可以推出。

此外，台鐵過去也曾規畫推出奢華「福爾摩沙寢台列車」，將七星級飯店搬到火車上，觀光列車預計會有豪華套房、景觀車廂，讓旅客躺在車廂內看星空、日出。

針對「福爾摩沙寢台列車」計畫，劉雙火坦言，需考量打造列車的投資成本、收益和盈餘，以及周邊行程和產品搭配，該案目前正在委託顧問公司評估中，是否推出還需視明年出爐的評估結果再來討論。