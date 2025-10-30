快訊

台鐵、東武鐵道締結10周年 Spacia黃金列車頭12月首度來台現身北車

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵公司副總經理劉雙火說，台鐵跟東武鐵道雙方2015締結以推展鐵道觀光出發，除大樹號的修復及推廣、台日鐵道票券交換外，2016年台鐵PP自強號彩繪成日本東武鐵道的「日光詣SPACIA」黃金列車，2019年起與東武鐵道於南港站布置人氣觀光列車展覽專區。圖／台鐵公司提供
台鐵公司副總經理劉雙火說，台鐵跟東武鐵道雙方2015締結以推展鐵道觀光出發，除大樹號的修復及推廣、台日鐵道票券交換外，2016年台鐵PP自強號彩繪成日本東武鐵道的「日光詣SPACIA」黃金列車，2019年起與東武鐵道於南港站布置人氣觀光列車展覽專區。圖／台鐵公司提供

台鐵與東武鐵道於2015年12月18日簽訂雙鐵友好協議締結姐妹，今年將邁入第10年，為慶祝10周年，台鐵除即日起在南港站設置台日人氣觀光列車展覽外，12月也將在台北車站展示首度來台、東武鐵道贈送的觀光特急「日光詣Spacia」機車頭，預計展出1年。

台鐵與東武鐵道2015年12月18日簽訂雙鐵友好協議，並曾推出交換乘車券交流，為慶祝今年12月18日雙方友好締結10周年紀念，台鐵與東武鐵道今於南港車站舉辦「台日雙鐵友好交流10週紀念-觀光列車」展場揭序儀式，並預定12月在台北車站展示雙方曾交換車廂彩繪的「Spacia」車頭，合力推廣鐵道觀光魅力，盼創台日觀光客互訪熱潮。

台鐵公司副總經理劉雙火說，台鐵跟東武鐵道雙方2015締結以推展鐵道觀光出發，除大樹號的修復及推廣、台日鐵道票券交換外，2016年台鐵PP自強號彩繪成日本東武鐵道的「日光詣SPACIA」黃金列車，2019年起與東武鐵道於南港站布置人氣觀光列車展覽專區，由於南港站為三鐵共構車站，人潮相當多，展覽也吸引不少台灣旅客前往東武鐵道。

劉雙火表示，2021年以前台鐵與東武鐵道雙方推出票券交換，台鐵的自強號車票去東武鐵道可搭乘淺草線等列車，台灣旅客去東武鐵道換票1年約逾500旅次以上，但東武鐵道旅客來台搭乘台鐵旅客僅約百件，東武鐵道考量落差大，加上日方成本較高情況下取消。

但劉雙火強調，即便2021年雙方沒有票券交換後，台灣旅客前往搭乘東武鐵道旅客仍很多，每年超過2000至3000人，顯示雙方締結合作包含展覽等活動推展了雙方鐵道觀光。

劉雙火指出，台鐵借鏡東武鐵道推展觀光鐵道成功案例，2020年起推出鳴日號、藍皮解憂號、海風號和山嵐號等觀光列車，12月18號也是台鐵和東武鐵道雙方締結友好10周年，台鐵12月份會在台北車站東側展出東武鐵道贈送的「Spacia」機車頭，展期預計1年。

台鐵公司表示，台鐵與東武鐵道聯手推展台日觀光，南港車站自2019年舉辦「SL蒸汽火車大樹號燈座贈燈儀式」以來，已成為促進台日雙鐵觀光友好推廣的交流會場。

台鐵表示，此次10周年紀念展再次更新南港車站展覽會場，主要介紹台日的人氣觀光列車，有台鐵的海風號、山嵐號、鳴日號、藍皮解憂號及SL蒸汽火車，東武鐵道則是日光詣 Spacia（黃金列車）、Revaty、SpaciaX及SL蒸汽火車，會場也設置小火車遊戲台及新設置黃金列車的拍照木擡。

為慶祝台鐵與東武鐵道締結姐妹10周年，台鐵除即日起在南港站設置台日人氣觀光列車展覽外，12月也將在台北車站展示首度來台、東武鐵道贈送的觀光特急「日光詣 Spacia」機車頭，預計展出1年。圖／台鐵公司提供
台鐵表示，此次10周年紀念展再次更新南港車站展覽會場，另也設置小火車遊戲台及新設置黃金列車的拍照木擡。圖／台鐵公司提供
台鐵表示，此次10周年紀念展再次更新南港車站展覽會場，另也設置小火車遊戲台及新設置黃金列車的拍照木擡。圖／台鐵公司提供
