「粿粿王子」話題延燒！一沐日回應被讚爆、台南關廟小吃「粿仔王子」意外爆紅

前啦啦隊女神粿粿遭老公范姜彥豐踢爆婚內出軌，與「棒棒堂」成員王子（邱勝翊）發展出「超過了朋友間應有的界線」的關係，消息曝光後引發網友熱議，如今討論角度也從娛樂圈的八卦，「歪樓」轉向民生消費，其中有網友點名連鎖手搖飲店的「草仔粿奶茶」是先知；也有網友發現台南關廟有家小吃店名就叫「粿仔王子」，吸引不少網友到google評論留言朝聖。

藝人王子與粿粿的婚外情話題持續延燒，有網友在社群發文指出，「一沐日＝渣，之前有出過草仔粿奶茶，原來是先知啊！」，而被點名的手搖飲品牌一沐日隨即在貼文回應，「不是先知，也不希望大家拿這個話題開當事人玩笑」，該回應讓不少網友讚爆，品牌更在官方帳號發聲強調「各位不要再幫我們創造新品了，請把空間留給我們研發部，謝謝。」，不少網友紛紛留言「支持有性平意識的小編，支持不同流合汙的優質品牌」、「明明可以趁著話題熱度搭順風車，卻願意保留著溫柔厚道的店家，很值得支持」。