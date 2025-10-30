快訊

DJI Neo 2無人機輕巧登場6290元起！新手也能玩 4K畫質全向避障輕鬆跟拍

明起北東降雨「低溫下探19度」 周末恐有熱帶系統發展

獨／三商壽將出嫁…雙方重訊時機惹議 玉山金：嚴守公司治理及保密原則

聽新聞
0:00 / 0:00

「粿粿王子」話題延燒！一沐日回應被讚爆、台南關廟小吃「粿仔王子」意外爆紅

聯合報／ 記者高婉珮/台北即時報導
藝人王子與粿粿的婚外情話題持續延燒，台南關廟區中央路上的小吃攤「粿仔王子」，因店名巧合也意外爆紅。圖/翻攝自google map
藝人王子與粿粿的婚外情話題持續延燒，台南關廟區中央路上的小吃攤「粿仔王子」，因店名巧合也意外爆紅。圖/翻攝自google map

前啦啦隊女神粿粿遭老公范姜彥豐踢爆婚內出軌，與「棒棒堂」成員王子（邱勝翊）發展出「超過了朋友間應有的界線」的關係，消息曝光後引發網友熱議，如今討論角度也從娛樂圈的八卦，「歪樓」轉向民生消費，其中有網友點名連鎖手搖飲店的「草仔粿奶茶」是先知；也有網友發現台南關廟有家小吃店名就叫「粿仔王子」，吸引不少網友到google評論留言朝聖。

藝人王子與粿粿的婚外情話題持續延燒，有網友在社群發文指出，「一沐日＝渣，之前有出過草仔粿奶茶，原來是先知啊！」，而被點名的手搖飲品牌一沐日隨即在貼文回應，「不是先知，也不希望大家拿這個話題開當事人玩笑」，該回應讓不少網友讚爆，品牌更在官方帳號發聲強調「各位不要再幫我們創造新品了，請把空間留給我們研發部，謝謝。」，不少網友紛紛留言「支持有性平意識的小編，支持不同流合汙的優質品牌」、「明明可以趁著話題熱度搭順風車，卻願意保留著溫柔厚道的店家，很值得支持」。

另外，一家位於台南關廟區中央路上的小吃攤「粿仔王子」，因店名巧合也被點名是「意外爆紅的店」，店家以販售傳統煎粿跟鍋燒意麵為主，是深受在地人喜愛的早午餐，許多網友也留言說道「從小吃到大的愛店啊！」、「店名好跟得上時事」、「這家好吃！鍋燒意麵也超棒」。

一沐日小編的留言被網友讚爆。圖／翻攝自Threads
一沐日小編的留言被網友讚爆。圖／翻攝自Threads
位於台南關廟區中央路上的小吃攤「粿仔王子」，因店名巧合也意外爆紅。圖/摘自店家FB
位於台南關廟區中央路上的小吃攤「粿仔王子」，因店名巧合也意外爆紅。圖/摘自店家FB

品牌

延伸閱讀

范姜彥豐三度發聲！黑底白字替她求情 惹網心疼

粿粿遭爆出軌王子！網挖晏柔中「1表情」疑早知情 范姜彥豐急護友

王子才被爆是小王！品牌忍7年大開戰：「行徑惡劣沒職業道德」

網看王子回應批「玩文字遊戲」 翻出去年他留言粿粿「對啪啪啪情有獨鍾？」

相關新聞

「粿粿王子」話題延燒！一沐日回應被讚爆、台南關廟小吃「粿仔王子」意外爆紅

前啦啦隊女神粿粿遭老公范姜彥豐踢爆婚內出軌，與「棒棒堂」成員王子（邱勝翊）發展出「超過了朋友間應有的界線」的關係，消息曝...

麥當勞「炸蝦天婦羅堡」限時回歸！自私漢堡「焦香可可漢堡」新上桌

秋涼吃海鮮！麥當勞自即日起至12月9日期間，再度推出「Signature極選系列」炸蝦天婦羅堡，包括有「炸蝦天婦羅安格...

台鐵首推「台鐵假期」估明年初上線 七星級奢華「寢台列車」仍需評估

台鐵公司將攜手旅行社首度推出「台鐵假期」，推出「鐵+酒」及國旅鐵道觀光行程，並於台鐵假期平台銷售，預計明年初上線營運，另...

台鐵、東武鐵道締結10周年 Spacia黃金列車頭12月首度來台現身北車

台鐵與東武鐵道於2015年12月18日簽訂雙鐵友好協議締結姐妹，今年將邁入第10年，為慶祝10周年，台鐵除即日起在南港站...

beard papa's草莓泡芙、栗子泡芙登場！「HERSHEY'S甜甜圈」買6送2

「Mister Donut」攜手美國百年巧克力「HERSHEY’S好時」推出濃郁可可季，自10月31日起推出10款聯名新...

桂冠系列50載！芝柏全新自製機芯Laureato FIFTY半金限量款 百尺竿頭

歷史、信譽的延續需要積累，這也是瑞士百年高級製表品牌的無形資產。自1891年創廠的芝柏（Girard Perregaux...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。