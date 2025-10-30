beard papa's草莓泡芙、栗子泡芙登場！「HERSHEY'S甜甜圈」買6送2

「Mister Donut」攜手美國百年巧克力「HERSHEY’S好時」推出濃郁可可季，自10月31日起推出10款聯名新品。「HERSHEY’S可可巧貝」、「HERSHEY’S開心果可可巧貝」將巧貝搭配HERSHEY’S好時可可粉，提升入口可可風味，並各別注入可可鮮奶油內餡、開心果卡士達鮮奶油，各為49元、59元。此外，還有「HERSHEY’S生可可波堤」、「HERSHEY’S濃厚可可派」、「HERSHEY’S杏仁巧克力波堤」、「HERSHEY’S咖啡巧克力波堤」、「HERSHEY’S覆盆莓可可多拿滋」、「HERSHEY’S黑森林可可多拿滋」同步登場，呈現不同的口感與濃郁可可滋味，每個55～69元。

針對可可愛好者，另外並有「白可可脆脆巧克力波堤」、「焦糖雙色巧克力波堤」可以選擇，並有，「HERSHEY’S冰可可牛奶」、「HERSHEY’S熱可可牛奶」兩款聯名飲品，帶來療癒的香甜風味。慶祝新品登場，10月31日至11月6日期間，購買指定甜甜圈可享「買5送1」或「買6送2」優惠，現作飲品也可享「第2件5折」優惠。

日本茨城縣笠間市以鬆軟、大顆粒的栗子聞名，此次日本茨城縣笠間市和beard papa’s聯手，推出「栗子泡芙」，將日本直送的栗子搭配鮮奶油、卡士達醬製成內餡，帶有濃郁的栗子香氣與些微顆粒感，綿香甘甜，每顆95元起。同時「草莓泡芙」也於11、12月限時回歸，帶來酸甜清新的滋味，每顆85元起。

不僅有特色內餡，長條外型的「杏仁棒棒」也於11月限時重返市場，藉由酥鬆外皮與杏仁角的搭配，創造出豐富的口感，正適合搭配栗子或草莓內餡。針對「雙連概念店」，更限店推出「蜜香紅茶牛乳泡芙」，每顆85元起。