beard papa's草莓泡芙、栗子泡芙登場！「HERSHEY'S甜甜圈」買6送2

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
Mister Donut首次聯名HERSHEY’S好時，推出10款聯名新品。圖／Mister Donut提供
Mister Donut首次聯名HERSHEY’S好時，推出10款聯名新品。圖／Mister Donut提供

「Mister Donut」攜手美國百年巧克力「HERSHEY’S好時」推出濃郁可可季，自10月31日起推出10款聯名新品。「HERSHEY’S可可巧貝」、「HERSHEY’S開心果可可巧貝」將巧貝搭配HERSHEY’S好時可可粉，提升入口可可風味，並各別注入可可鮮奶油內餡、開心果卡士達鮮奶油，各為49元、59元。此外，還有「HERSHEY’S生可可波堤」、「HERSHEY’S濃厚可可派」、「HERSHEY’S杏仁巧克力波堤」、「HERSHEY’S咖啡巧克力波堤」、「HERSHEY’S覆盆莓可可多拿滋」、「HERSHEY’S黑森林可可多拿滋」同步登場，呈現不同的口感與濃郁可可滋味，每個55～69元。

針對可可愛好者，另外並有「白可可脆脆巧克力波堤」、「焦糖雙色巧克力波堤」可以選擇，並有，「HERSHEY’S冰可可牛奶」、「HERSHEY’S熱可可牛奶」兩款聯名飲品，帶來療癒的香甜風味。慶祝新品登場，10月31日至11月6日期間，購買指定甜甜圈可享「買5送1」或「買6送2」優惠，現作飲品也可享「第2件5折」優惠。

日本茨城縣笠間市以鬆軟、大顆粒的栗子聞名，此次日本茨城縣笠間市和beard papa’s聯手，推出「栗子泡芙」，將日本直送的栗子搭配鮮奶油、卡士達醬製成內餡，帶有濃郁的栗子香氣與些微顆粒感，綿香甘甜，每顆95元起。同時「草莓泡芙」也於11、12月限時回歸，帶來酸甜清新的滋味，每顆85元起。

不僅有特色內餡，長條外型的「杏仁棒棒」也於11月限時重返市場，藉由酥鬆外皮與杏仁角的搭配，創造出豐富的口感，正適合搭配栗子或草莓內餡。針對「雙連概念店」，更限店推出「蜜香紅茶牛乳泡芙」，每顆85元起。

慶祝新品登場，11月1日至11月9日期間，至全台指定門市購「栗子饗芙組合」（日式栗子泡芙x2＋日式香草泡芙x3），即贈刮刮卡一張，有機會獲得「松山－羽田來回雙人機票」，再送笠間市旅遊體驗套組。另外，11月1日起，買任一口味栗子口味泡芙，即贈「笠間市文件夾」一個，數量有限，送完為止。

beard papa’s攜手日本茨城縣笠間市，推出「栗子泡芙」。圖／beard papa’s提供
beard papa’s攜手日本茨城縣笠間市，推出「栗子泡芙」。圖／beard papa’s提供
beard papa’s「草莓泡芙」限時回歸。圖／beard papa’s提供
beard papa’s「草莓泡芙」限時回歸。圖／beard papa’s提供
HERSHEY’S濃厚可可派。圖／Mister Donut提供
HERSHEY’S濃厚可可派。圖／Mister Donut提供
HERSHEY’S可可巧貝。圖／Mister Donut提供
HERSHEY’S可可巧貝。圖／Mister Donut提供
beard papa’s「草莓泡芙」限時回歸。圖／beard papa’s提供
beard papa’s「草莓泡芙」限時回歸。圖／beard papa’s提供

