桂冠系列50載！芝柏全新自製機芯Laureato FIFTY半金限量款 百尺竿頭

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
除了自製機芯強調研發能力，Laureato系列FIFTY腕表的外在也延續了自1975年以來的八角形表圈，並藏入表冠的GP字樣。圖／Girard Perregaux提供
歷史、信譽的延續需要積累，這也是瑞士百年高級製表品牌的無形資產。自1891年創廠的芝柏（Girard Perregaux）曾在1975年發表經典的Laureato桂冠系列，今年適逢該系列50周年，芝柏發表了紀念性的半金款的Laureato FIFTY表款，在古風中藏入動感活力、並運用全新自製機芯，全球限量200只，同時宣告了品牌未來10年內的嶄新風向。

由於1970年代瑞士機械製表產業一度面臨來自日本石英表的衝擊，芝柏也在1975年發表了石英機芯，但使用承襲自瑞士La Chaux-de-fonds美學的石英機芯，此後再於1995年推出Laureato系列的首款機械表，回歸機械本位。

全新的4800自動上鍊機芯的靈感從品牌另一經典「三金橋」得到啟發，轉譯為三塊水平排列的機芯橋板；於此同時，自動盤的軸承也為傳統軸承的兩倍大、並使用約30多顆滾珠軸承，讓這顆單向自動上鍊的機芯在旋轉時高度滑順，同時K金自動盤的外側並有著立體的GIRARD PERREGAUX與金橋Logo。

表款全世界限量200只，訂價86萬2,000元，台灣原本配貨已受盡、正處於追加訂單狀態。同時這只4800機芯也將僅用於未來新發表的系列中，芝柏同時預告，未來的5至7年間，還將陸續發表複雜功能新品，強調品牌未曾停歇的研發與創新，更有230多年老舖（廠）的日新又新。

芝柏自製的4800自動上鍊機芯，從細節、修飾、K金自動盤，都承襲200多年的瑞士高級製表傳統。圖／Girard Perregaux提供
4800自動上鍊機芯的設計靈感源自芝柏經典的「三金橋」。圖／Girard Perregaux提供
Girard Perregaux Laureato系列FIFTY腕表，精鋼、18K黃金、4800自動上鍊機芯，時間顯示、防水150米、全球限量200只，訂價86萬2,000元。圖／Girard Perregaux提供
