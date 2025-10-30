桂冠系列50載！芝柏全新自製機芯Laureato FIFTY半金限量款 百尺竿頭

歷史、信譽的延續需要積累，這也是瑞士百年高級製表品牌的無形資產。自1891年創廠的芝柏（Girard Perregaux）曾在1975年發表經典的Laureato桂冠系列，今年適逢該系列50周年，芝柏發表了紀念性的半金款的Laureato FIFTY表款，在古風中藏入動感活力、並運用全新自製機芯，全球限量200只，同時宣告了品牌未來10年內的嶄新風向。

由於1970年代瑞士機械製表產業一度面臨來自日本石英表的衝擊，芝柏也在1975年發表了石英機芯，但使用承襲自瑞士La Chaux-de-fonds美學的石英機芯，此後再於1995年推出Laureato系列的首款機械表，回歸機械本位。

全新的4800自動上鍊機芯的靈感從品牌另一經典「三金橋」得到啟發，轉譯為三塊水平排列的機芯橋板；於此同時，自動盤的軸承也為傳統軸承的兩倍大、並使用約30多顆滾珠軸承，讓這顆單向自動上鍊的機芯在旋轉時高度滑順，同時K金自動盤的外側並有著立體的GIRARD PERREGAUX與金橋Logo。