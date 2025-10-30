富錦樹集團首間酒吧亮相！攜手世界頂尖調酒師打造「SOIL」

富錦樹集團首度跨入夜生活，打造首間酒吧「SOIL by FujinTree」，邀請世界知名調酒師吉野優美（Yumi Yoshino）擔任總監暨首席調酒師，為品牌開啟夜的篇章。

酒吧以「土壤（SOIL）」為名，象徵白晝的延伸、夜晚的根基。精通中、英、日三語、18歲踏入調酒職涯的吉野優美，將豐富的從業經驗帶來台北。她曾任職於世界知名酒吧「Speak Low」與「The Bellwood」，兩者皆入選「亞洲50大酒吧」與「世界50大酒吧」榜單。擅長以故事與情感構築風味的吉野優美表示，形容「SOIL by FujinTree」將是「讓人靜下來、與味覺重新對話的地方。」

「SOIL by FujinTree」的空間以「鄰居般的酒吧」為概念，延續富錦樹一貫的溫度與設計語彙。陶紅色地坪、木質天花與石材桌面構築如大地般的溫潤氛圍；品牌標誌取自百年花磚圖樣「三果吉祥」，象徵家庭、富足與幸福。

在調酒酒單方面，共分為三章節，「壤（SOIL）」致敬土地與文化的根；「穰（HARVEST）」以季節水果展現島嶼豐饒；「釀（CULTURED）」則以發酵與時間堆疊風味深度，串起吉野優美 的旅程記憶與文化交流。

◎SOIL by FujinTree

．試營運日期：即日起～11月27日（四） ．正式開幕：11月28日（五） ．營業時間：18:00～02:00 ．地址：台北市大安區敦化南路二段269號1F ．官方instagram：@soil_byfujintree