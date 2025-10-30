快訊

今天協商了！輝達落腳北士科T17、T18「分手費估約40億」 新壽成本曝光

美對陸芬太尼相關關稅砍半…台灣遭點名「首當其衝」！關鍵數字曝光

台股創27千金歷史紀錄 「這4檔」更是飆上天價

聽新聞
0:00 / 0:00

富錦樹集團首間酒吧亮相！攜手世界頂尖調酒師打造「SOIL」

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
富錦樹集團創辦人吳羽傑（左）與「SOIL by FujinTree」總監暨首席調酒師吉野優美。圖／富錦樹集團 提供提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
富錦樹集團創辦人吳羽傑（左）與「SOIL by FujinTree」總監暨首席調酒師吉野優美。圖／富錦樹集團 提供提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

富錦樹集團首度跨入夜生活，打造首間酒吧「SOIL by FujinTree」，邀請世界知名調酒師吉野優美（Yumi Yoshino）擔任總監暨首席調酒師，為品牌開啟夜的篇章。

酒吧以「土壤（SOIL）」為名，象徵白晝的延伸、夜晚的根基。精通中、英、日三語、18歲踏入調酒職涯的吉野優美，將豐富的從業經驗帶來台北。她曾任職於世界知名酒吧「Speak Low」與「The Bellwood」，兩者皆入選「亞洲50大酒吧」與「世界50大酒吧」榜單。擅長以故事與情感構築風味的吉野優美表示，形容「SOIL by FujinTree」將是「讓人靜下來、與味覺重新對話的地方。」

「SOIL by FujinTree」的空間以「鄰居般的酒吧」為概念，延續富錦樹一貫的溫度與設計語彙。陶紅色地坪、木質天花與石材桌面構築如大地般的溫潤氛圍；品牌標誌取自百年花磚圖樣「三果吉祥」，象徵家庭、富足與幸福。

在調酒酒單方面，共分為三章節，「壤（SOIL）」致敬土地與文化的根；「穰（HARVEST）」以季節水果展現島嶼豐饒；「釀（CULTURED）」則以發酵與時間堆疊風味深度，串起吉野優美 的旅程記憶與文化交流。

◎SOIL by FujinTree

．試營運日期：即日起～11月27日（四）

．正式開幕：11月28日（五）

．營業時間：18:00～02:00

．地址：台北市大安區敦化南路二段269號1F

．官方instagram：@soil_byfujintree

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

吉野優美精通中、英、日三語，18歲即踏入調酒職涯。圖／富錦樹集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
吉野優美精通中、英、日三語，18歲即踏入調酒職涯。圖／富錦樹集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
富錦樹集團首間酒吧「SOIL by FujinTree」，即日起進入試營運。圖／富錦樹集團提供
富錦樹集團首間酒吧「SOIL by FujinTree」，即日起進入試營運。圖／富錦樹集團提供
「壤」系列調酒「Gin and Tropical」以台灣盛產的熱帶水果為靈感，將百香果與山竹轉化為琴酒基底的清爽氣泡調酒，香氣中帶有花果氣息與淡淡山椒辛香，層次明亮、果韻馥郁。圖／富錦樹集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「壤」系列調酒「Gin and Tropical」以台灣盛產的熱帶水果為靈感，將百香果與山竹轉化為琴酒基底的清爽氣泡調酒，香氣中帶有花果氣息與淡淡山椒辛香，層次明亮、果韻馥郁。圖／富錦樹集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

調酒 品牌

延伸閱讀

穿指定色送萬聖餅乾！ 士林萬麗Buffet「萬聖黑魔法」開趴 「眼球調酒、大腦甜點」10款創意餐點必拍必吃

世界第一傳奇酒吧：Bar Leone 標榜「大眾雞尾酒」

西班牙7人竊椅集團 2個月偷走超過1100張 專偷餐廳酒吧

格蘭菲迪 x Aston Martin F1「Club 1959」快閃店登台 限量聯名酒款、F1 Replica Car亮相 滿額抽2026 F1日本大獎賽雙人體驗

相關新聞

beard papa's草莓泡芙、栗子泡芙登場！「HERSHEY'S甜甜圈」買6送2

「Mister Donut」攜手美國百年巧克力「HERSHEY’S好時」推出濃郁可可季，自10月31日起推出10款聯名新...

桂冠系列50載！芝柏全新自製機芯Laureato FIFTY半金限量款 百尺竿頭

歷史、信譽的延續需要積累，這也是瑞士百年高級製表品牌的無形資產。自1891年創廠的芝柏（Girard Perregaux...

富錦樹集團首間酒吧亮相！攜手世界頂尖調酒師打造「SOIL」

富錦樹集團首度跨入夜生活，打造首間酒吧「SOIL by FujinTree」，邀請世界知名調酒師吉野優美（Yumi Y...

不用等年終！Samsung Finance+無卡分期無痛換星機　最快5分鐘審核

換新機不用等年終獎金！三星致力提供消費者便利的購機體驗，今年攜手「AFTEE先享後付」推出Samsung Finance...

Mia C’bon葡萄酒節300款精品美酒品味登場 家樂福限時開賣9折啤酒卡

Mia C’bon 2025 Wine Fair「酒趣生活節」盛大登場，今年分別於北區與南區舉辦2場期間限定葡萄酒展，邀...

7-ELEVEN「韓國美食季」集結經典韓劇同款好滋味！「韓式魚板串」必嘗

天氣漸漸轉涼，7-ELEVEN引進多款溫暖食飲搶攻冒煙商機，尤其近期韓星接力來台開唱，韓流美食魅力延燒，7-ELEVEN...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。