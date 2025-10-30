不用等年終！Samsung Finance+無卡分期無痛換星機 最快5分鐘審核
換新機不用等年終獎金！三星致力提供消費者便利的購機體驗，今年攜手「AFTEE先享後付」推出Samsung Finance+無卡分期服務，消費者可依自身需求選擇合適的分期方案，享有最高36期分期零利率、零手續費，申辦全程皆無紙化作業，最快5分鐘即能完成線上審核，安心有保障，讓無卡族也能輕鬆分期入手心儀的Galaxy手機。
Samsung Finance+無卡分期服務由台灣三星與「AFTEE先享後付」合作推出，申請人需年滿18歲，每人僅限購買一台手機裝置。系統將於一開始選擇分期方案時，根據每位消費者的額度審查結果給予不同的可分期期數。目前僅提供手機裝置申請此服務，指定門市與詳細辦法以官方公告為準。
迎接雙11購物旺季與年末汰舊換新需求，三星加碼推出購機優惠，11月1日起至2026年1月31日於指定門市透過Samsung Finance+無卡分期購買三星手機，不限金額、期數，即享結帳金額滿萬元現折500元。
三星無痛換星機推薦：支援100倍超高倍變焦的「演唱會神機」Galaxy S25 Ultra，是征戰各大耶誕、跨年演唱會的追星神器；派對美拍必備摺疊機Galaxy Z Flip7，免手持、免腳架便能自拍時尚大片，裝在迷你小包也毫無負擔；若希望以高效生產力開啟嶄新一年，Galaxy Z Fold7的8吋大螢幕結合多重視窗、AI應用，便是理想首選。
