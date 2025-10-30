Mia C’bon葡萄酒節300款精品美酒品味登場 家樂福限時開賣9折啤酒卡

Mia C’bon 2025 Wine Fair「酒趣生活節」盛大登場，今年分別於北區與南區舉辦2場期間限定葡萄酒展，邀請全台愛酒人士共襄盛舉。首場自10月30日至11月3日於Mia C’bon台北大葉店登場，第2場則將於11月28日至12月2日在Mia C’bon台南南紡店接續開展。

今年酒展集結長榮桂冠葡萄酒坊、WINESWEE威士威、法蘭絲、SERGIO VALENTE星坊酒業、WSI與ForeverWine等6大知名酒商，精選來自義大利、法國、智利、英國、澳大利亞及紐西蘭等地的經典佳釀，展出超過300款特色葡萄酒，從經典名莊到新興酒莊齊聚一堂，打造葡萄酒愛好者不可錯過的年度品飲盛會。

觀察到近年品飲教育普及、餐酒文化日漸成熟，市場對「中價位精品酒」需求大增。Mia C’bon本次特別聚焦價位落在1,000至4,000元間的中價經典，讓消費者以合理價位享受專業級風味。

精選展出酒款包括波爾多聖愛美濃金鐘堡小金鐘紅酒2017、漫畫「神之雫」出現過的靈犬葡萄酒、星宇航空頭等艙使用的美國銀橡樹酒莊亞歷山大谷卡本內蘇維濃紅酒，以及被譽為「必喝的100款酒」葡萄牙諾瓦酒莊國家園年份波特酒2011等名品。

此外，義大利風乾之王DOCG頂級Amarone、奇揚地黑公雞紅酒、南義烈焰之王、智利蒙帝斯阿法夏多內與法國開木斯酒莊旗艦卡本內蘇維濃等佳釀也將亮相，展現世界葡萄酒的多元風貌與釀造藝術。

為回饋消費者，Mia C’bon同步推出多項限定優惠與互動活動。即日起至11月3日期間，在Mia C’bon全台門市購買葡萄酒，單筆滿3,000元即可獲得300元滿額折價券；於台北大葉店酒展期間單筆消費滿5,000元，更可獲贈1,000元滿額折價券，於下次購物時直接折抵使用。現場另設有「好運轉轉樂」，單筆消費滿1,000元即可參加抽獎，有機會獲得神秘大獎；完成攤位踩點任務集滿貼紙的民眾，也可兌換限量好禮。

迎接年末派對聚會旺季，家樂福即日起至12月10日限量販售「Team Taiwan聯名啤酒卡」，共3款卡面隨機販售，每張199元，於12月28日前持Team Taiwan聯名啤酒卡，購買任一啤酒商品（不適用出清、預購、特別促銷活動商品、台灣菸酒公賣局商品、大宗採購），不限次數使用，享9折優惠。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康