聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Ｍia C’bon「酒趣生活節」現場同步推出多款適合搭酒的食材。記者黃筱晴／攝影
Mia C’bon 2025 Wine Fair「酒趣生活節」盛大登場，今年分別於北區與南區舉辦2場期間限定葡萄酒展，邀請全台愛酒人士共襄盛舉。首場自10月30日至11月3日於Mia C’bon台北大葉店登場，第2場則將於11月28日至12月2日在Mia C’bon台南南紡店接續開展。

今年酒展集結長榮桂冠葡萄酒坊、WINESWEE威士威、法蘭絲、SERGIO VALENTE星坊酒業、WSI與ForeverWine等6大知名酒商，精選來自義大利、法國、智利、英國、澳大利亞及紐西蘭等地的經典佳釀，展出超過300款特色葡萄酒，從經典名莊到新興酒莊齊聚一堂，打造葡萄酒愛好者不可錯過的年度品飲盛會。

觀察到近年品飲教育普及、餐酒文化日漸成熟，市場對「中價位精品酒」需求大增。Mia C’bon本次特別聚焦價位落在1,000至4,000元間的中價經典，讓消費者以合理價位享受專業級風味。

精選展出酒款包括波爾多聖愛美濃金鐘堡小金鐘紅酒2017、漫畫「神之雫」出現過的靈犬葡萄酒、星宇航空頭等艙使用的美國銀橡樹酒莊亞歷山大谷卡本內蘇維濃紅酒，以及被譽為「必喝的100款酒」葡萄牙諾瓦酒莊國家園年份波特酒2011等名品。

此外，義大利風乾之王DOCG頂級Amarone、奇揚地黑公雞紅酒、南義烈焰之王、智利蒙帝斯阿法夏多內與法國開木斯酒莊旗艦卡本內蘇維濃等佳釀也將亮相，展現世界葡萄酒的多元風貌與釀造藝術。

為回饋消費者，Mia C’bon同步推出多項限定優惠與互動活動。即日起至11月3日期間，在Mia C’bon全台門市購買葡萄酒，單筆滿3,000元即可獲得300元滿額折價券；於台北大葉店酒展期間單筆消費滿5,000元，更可獲贈1,000元滿額折價券，於下次購物時直接折抵使用。現場另設有「好運轉轉樂」，單筆消費滿1,000元即可參加抽獎，有機會獲得神秘大獎；完成攤位踩點任務集滿貼紙的民眾，也可兌換限量好禮。

迎接年末派對聚會旺季，家樂福即日起至12月10日限量販售「Team Taiwan聯名啤酒卡」，共3款卡面隨機販售，每張199元，於12月28日前持Team Taiwan聯名啤酒卡，購買任一啤酒商品（不適用出清、預購、特別促銷活動商品、台灣菸酒公賣局商品、大宗採購），不限次數使用，享9折優惠。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

現場還有頂級伊比利豬火腿開腿秀。記者黃筱晴／攝影
Ｍia C’bon「酒趣生活節」首場即日起至11月3日於Ｍia C’bon台北大葉店登場。記者黃筱晴／攝影
Ｍia C’bon「酒趣生活節」首場即日起至11月3日於Ｍia C’bon台北大葉店登場。記者黃筱晴／攝影
長榮桂冠葡萄酒坊推薦酒款，百大天使雙入套組優惠價5,000元。記者黃筱晴／攝影
ForeverWine推薦酒款。記者黃筱晴／攝影
Ｍia C’bon「酒趣生活節」現場還有展出多款歐陸食材。記者黃筱晴／攝影
酒展現場單筆消費滿1,000元即可參加「好運轉轉樂」抽獎。記者黃筱晴／攝影
家樂福「Team Taiwan聯名啤酒卡」，共3款卡面隨機販售，每張199元，持卡享啤酒9折優惠。記者黃筱晴／攝影
星坊酒業推薦酒款。記者黃筱晴／攝影
葡萄酒 義大利 紅酒

相關新聞

不用等年終！Samsung Finance+無卡分期無痛換星機　最快5分鐘審核

換新機不用等年終獎金！三星致力提供消費者便利的購機體驗，今年攜手「AFTEE先享後付」推出Samsung Finance...

Mia C’bon葡萄酒節300款精品美酒品味登場 家樂福限時開賣9折啤酒卡

Mia C’bon 2025 Wine Fair「酒趣生活節」盛大登場，今年分別於北區與南區舉辦2場期間限定葡萄酒展，邀...

7-ELEVEN「韓國美食季」集結經典韓劇同款好滋味！「韓式魚板串」必嘗

天氣漸漸轉涼，7-ELEVEN引進多款溫暖食飲搶攻冒煙商機，尤其近期韓星接力來台開唱，韓流美食魅力延燒，7-ELEVEN...

方圓交織的幾何魔力 HUBLOT發表新款Square Bang四日鍊陀飛輪

人是向光的族群，古人依據日光為一日作息依歸，今人雖有科技輔助可在夜間行動，但自然的光線仍令萬事萬物獲得了溫暖撫慰。瑞士高...

日本越洋航空首條國際線　115年2月開航沖繩-桃園

日本航空旗下子公司日本越洋航空今天宣布，明年2月將開航沖繩-桃園航線，預計每天1班來回，這也是日本越洋航空首條國際定期航...

最浪漫的減碳方式！天夢香檳搭風帆船出海　實踐綠色運輸承諾

香檳品牌「天夢酒莊」（Champagne Telmont）近日再度實現其永續承諾，正式啟用風力驅動貨運船「Neoline...

