7-ELEVEN「韓國美食季」集結經典韓劇同款好滋味！「韓式魚板串」必嘗

天氣漸漸轉涼，7-ELEVEN引進多款溫暖食飲搶攻冒煙商機，尤其近期韓星接力來台開唱，韓流美食魅力延燒，7-ELEVEN即日起推出「韓國美食季」以「進口直輸醬汁」、「道地韓式配方」、「專門店合作」三大訴求打造超商韓食體驗，同時引進韓國偶像獨家包裝食飲，預計再掀韓流風潮。

7-ELEVEN持續強化消費者三餐搭餐需求主攻30至49元好入手的熱罐價格，即日起於各門市鋪機販售，品項涵蓋咖啡、牛乳、奶茶、紅茶等超過10款選擇，推薦新品「UCC原味咖啡乳飲品」日本製造，咖啡香醇與濃郁乳香，作為全世界第一支上市的罐裝咖啡，從1969年開賣至今仍是經典商品。

即日起7-ELEVEN於台北市限定44間門市首度開賣「蒸烤雙吃」現蒸馬鈴薯、烤馬鈴薯，採用澳洲品種連皮販售，口感綿密扎實。另外，7-ELEVEN「饗喫鍋」火鍋專區販售小份量且經專業選品「輕火鍋」周邊，方便消費者24小時就近採買，今年冬天將擴大於4,000間門市導入，近期也上架日本超人氣「HORINISHI萬用香料粉」、「人形町今半壽喜燒醬」等旅日必買調味料，免找代購，隨時想吃火鍋到7-ELEVEN輕鬆採買。

7-ELEVEN攜手韓國第一大連鎖嫩豆腐煲專門店「涓豆腐」合作開發3款道地韓式料理「涓豆腐韓式豆腐鍋」、「涓豆腐泡菜冬粉」、「涓豆腐韓式雜菜冬粉」，以及推出2款由台南晶英酒店主廚監製、飽足感十足的韓風料理，吸引年輕族群購買。「辛奇醬炒牛肉便當」以主廚特調醬汁搭配泡菜炒牛肉，並有玉子燒、韓式雜菜冬粉、起司玉米等豐富配菜，打造超商限定韓式定食套餐；另一款「韓式炸雞起司丼」韓式炸雞佐濃郁摩佐起司與韓國辣醬，堪稱罪惡系韓食代表。

還有「韓式烤牛肉多彩飯卷」、「宗家府泡菜鮪魚新極大飯糰」、「韓式燒肉泡菜飯糰」與「香辣魷魚拌麵」等多款即食韓風輕食，每一口都道地甜辣鹹香。而秋冬就要來碗熱騰騰的關東煮，7-ELEVEN熱食自助區今年冬季於上千間門市陸續販售「關東煮」，即日起開賣韓國國民代表性美食「韓式魚板串」，選用新鮮魚漿製成，口感紮實、Q彈鮮甜，即日起至11月11日全品項任選買4送1優惠。

7-ELEVEN看準粉絲收藏熱潮，特別引進韓國天團BTS（防彈少年團）成員Jin企劃的「IGIN蘋果琴酒調酒」，可愛的水果設計包裝結合韓系調酒質感，葡萄、西瓜、李子三款風味即日起於全台近4,000間7-ELEVEN門市限定上架，再享秋季嚐鮮價129元。此外，韓國市佔第一的「韓國東遠鮪魚罐頭」也由7-ELEVEN獨家開賣Jin限定肖像版本，免飛海外、免找代購，此次在台販售的每罐鮪魚罐頭皆印有Jin肖像，阿米們可直接至門市預購60入箱購組，一次收藏12種不同的帥氣Jin臉，自11月10日起至2026年2月15日兩入優惠價129元。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康