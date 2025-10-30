方圓交織的幾何魔力 HUBLOT發表新款Square Bang四日鍊陀飛輪

人是向光的族群，古人依據日光為一日作息依歸，今人雖有科技輔助可在夜間行動，但自然的光線仍令萬事萬物獲得了溫暖撫慰。瑞士高級鐘表品牌HUBLOT發表新款Square Bang四日鍊陀飛輪腕表，以鏤空機芯加上「光井」般的格柵式設計風格，呈現刻意為之的方正俐落，陽剛但輕快有型。

傳統的機芯設計多以圓形的齒輪、發條盒串連，相對之下長方形或正方形的機芯相對非常稀少。新款MHUB6023自製手動上鍊鏤空陀飛輪機芯選擇重新設計機芯結構，保留了原本的圓形齒輪、發條盒，但使用大量的鏤空與直角橋板。共由174個零件組成的陀飛輪機芯，因而以鏤空的「光井」可讓光線自由穿透，同時提升了景深與可讀性。