聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
除了以複雜機芯、輕量化的碳纖維表殼，兼容於圓方之間的HUBLOT Square Bang系列四日鍊陀飛輪，以整體的黝黑視覺和方正輪廓，成為手上的風格符碼。圖／HUBLOT提供
除了以複雜機芯、輕量化的碳纖維表殼，兼容於圓方之間的HUBLOT Square Bang系列四日鍊陀飛輪，以整體的黝黑視覺和方正輪廓，成為手上的風格符碼。圖／HUBLOT提供

人是向光的族群，古人依據日光為一日作息依歸，今人雖有科技輔助可在夜間行動，但自然的光線仍令萬事萬物獲得了溫暖撫慰。瑞士高級鐘表品牌HUBLOT發表新款Square Bang四日鍊陀飛輪腕表，以鏤空機芯加上「光井」般的格柵式設計風格，呈現刻意為之的方正俐落，陽剛但輕快有型。

傳統的機芯設計多以圓形的齒輪、發條盒串連，相對之下長方形或正方形的機芯相對非常稀少。新款MHUB6023自製手動上鍊鏤空陀飛輪機芯選擇重新設計機芯結構，保留了原本的圓形齒輪、發條盒，但使用大量的鏤空與直角橋板。共由174個零件組成的陀飛輪機芯，因而以鏤空的「光井」可讓光線自由穿透，同時提升了景深與可讀性。

3D、略帶弧度的碳纖維表殼尺寸為42毫米，面盤中的四角分別為大型發條盒、上鍊機制、陀飛輪，以及四日（96小時）的動力儲存，同時機芯並具備抗磁力的矽材質擒縱結構。當機芯動能滿足96小時的滿檔情況時，可在周五下班時靜置、下週一上班仍能如常運作，持盈保泰、動靜自若，訂價326萬6,000元。

HUBLOT新款Square Bang四日鍊陀飛輪將表殼結構拆解完畢後，更能體現方正的幾何魅力。圖／HUBLOT提供
HUBLOT新款Square Bang四日鍊陀飛輪將表殼結構拆解完畢後，更能體現方正的幾何魅力。圖／HUBLOT提供
HUBLOT Square Bang系列四日鍊陀飛輪，碳纖維表殼、HUB6023手動上鍊鏤空陀飛輪機芯、時間顯示、陀飛輪、動力儲存顯示，322萬6,000元。圖／HUBLOT提供
HUBLOT Square Bang系列四日鍊陀飛輪，碳纖維表殼、HUB6023手動上鍊鏤空陀飛輪機芯、時間顯示、陀飛輪、動力儲存顯示，322萬6,000元。圖／HUBLOT提供
碳纖維表殼與高程度鏤空的四日鍊陀飛輪機芯，輕快精密而通透。圖／HUBLOT提供
碳纖維表殼與高程度鏤空的四日鍊陀飛輪機芯，輕快精密而通透。圖／HUBLOT提供
大量圓形的齒輪與方正夾板帶來難以忽視的強烈對比。圖／HUBLOT提供
大量圓形的齒輪與方正夾板帶來難以忽視的強烈對比。圖／HUBLOT提供

腕表 瑞士

方圓交織的幾何魔力 HUBLOT發表新款Square Bang四日鍊陀飛輪

人是向光的族群，古人依據日光為一日作息依歸，今人雖有科技輔助可在夜間行動，但自然的光線仍令萬事萬物獲得了溫暖撫慰。瑞士高...

