聽新聞
0:00 / 0:00
方圓交織的幾何魔力 HUBLOT發表新款Square Bang四日鍊陀飛輪
人是向光的族群，古人依據日光為一日作息依歸，今人雖有科技輔助可在夜間行動，但自然的光線仍令萬事萬物獲得了溫暖撫慰。瑞士高級鐘表品牌HUBLOT發表新款Square Bang四日鍊陀飛輪腕表，以鏤空機芯加上「光井」般的格柵式設計風格，呈現刻意為之的方正俐落，陽剛但輕快有型。
傳統的機芯設計多以圓形的齒輪、發條盒串連，相對之下長方形或正方形的機芯相對非常稀少。新款MHUB6023自製手動上鍊鏤空陀飛輪機芯選擇重新設計機芯結構，保留了原本的圓形齒輪、發條盒，但使用大量的鏤空與直角橋板。共由174個零件組成的陀飛輪機芯，因而以鏤空的「光井」可讓光線自由穿透，同時提升了景深與可讀性。
3D、略帶弧度的碳纖維表殼尺寸為42毫米，面盤中的四角分別為大型發條盒、上鍊機制、陀飛輪，以及四日（96小時）的動力儲存，同時機芯並具備抗磁力的矽材質擒縱結構。當機芯動能滿足96小時的滿檔情況時，可在周五下班時靜置、下週一上班仍能如常運作，持盈保泰、動靜自若，訂價326萬6,000元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言