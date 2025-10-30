最浪漫的減碳方式！天夢香檳搭風帆船出海　實踐綠色運輸承諾

香檳品牌「天夢酒莊」（Champagne Telmont）近日再度實現其永續承諾，正式啟用風力驅動貨運船「Neoliner Origin」號，將香檳從法國運往美國，寫下香檳業減碳航運的新篇章。

這艘由法國航運公司 Neoline 打造、重達 5,300 噸的滾裝帆船，於 10 月 16 日從聖納澤爾（Saint-Nazaire）啟航，載運 11,088 瓶天夢香檳 橫渡大西洋前往巴爾的摩。相較傳統燃油貨船，Neoline的風力系統可減少高達80%的二氧化碳排放量，讓這趟旅程成為天夢邁向2050年淨零排放目標的重要一步。

天夢酒莊早在 2021 年便啟動「以自然之名（In Nomine Terrae）」計畫，承諾於2025年起採用風力運輸出口至北美市場，如今正式兌現承諾。品牌過去已全面停止空運，改以海運取代，而與Neoline的合作，象徵香檳產業也能以創新方式實踐綠色運輸。

在命名儀式上，工作團隊開啟一瓶 12 公升裝的天夢香檳，在船體上進行傳統灑香檳儀式，為航程揭開序幕，也象徵兩家企業攜手以尊重地球為共同信念。天夢酒莊代表表示：「從葡萄藤到酒瓶，每個環節都朝向環保轉型邁進。如今連運輸也以風力完成，這不僅是象徵性的行動，更是實質減碳的開始。」

Neoline 執行長則指出：「這艘船改變了航運格局。我們很榮幸與天夢酒莊合作，共同證明風能運輸能成為傳統貨輪的可行替代方案。這不是理想，而是未來已經在發生。」

天夢酒莊CEO Ludovic du Plessis。圖／天夢香檳提供 天夢酒莊正式啟用風力驅動貨運船「Neoliner Origin」號，將香檳從法國運往美國。圖／天夢香檳提供

