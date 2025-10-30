快訊

59歲坣娜病逝！胰臟癌真的沒有症狀嗎？醫揭2大重要觀察指標別輕忽

坦尚尼亞雜貨輪私運肉品來台 高雄外海攔截百餘噸…4櫃已發臭

快玩！Google搜尋慶萬聖節「2025小精靈特別版」登場、1鍵上班開玩

屏東海生館萬聖節活動倒數 怪奇生物齊聚掀起變裝熱潮

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
屏東海生館最萌搞怪盛事「萌鬼大鬧海生館：怪奇生物出沒」於10月1日至11月3日登場。照片／海生館提供
屏東海生館最萌搞怪盛事「萌鬼大鬧海生館：怪奇生物出沒」於10月1日至11月3日登場。照片／海生館提供

東海生館最萌搞怪盛事「萌鬼大鬧海生館：怪奇生物出沒」於10月1日至11月3日登場，不僅展出模樣呆萌的墨西哥鈍口螈等六種奇特生物，更結合萬聖節變裝氛圍推出限期入館優惠，吸引大小朋友發揮創意變裝入館，讓海生館搖身一變成為最歡樂的變裝舞台，更有民眾笑稱海生館現在是父母與小孩大型手作成果發表現場。

今年萬聖節，屏東海生館邀請民眾一同搞怪，還可以獲得鳳頭海鸚鵡頭帽及吊飾等限量好禮，眾多民眾特別精心打扮，不只有熱門動漫角色，其中更有許多人的童年回憶「超人力霸王」，吸引大批遊客圍觀拍照，成為眾人搶拍焦點，現場笑聲與快門聲不斷。

而海生館的飼育員也特別戴上特殊頭套下水餵食，與民眾一起變裝同樂，共度屬於海洋的趣味時光。除此之外，變裝的民眾穿到館內指定禮品店，向櫃檯人員念出萬聖節經典的咒語：「Trick or Treat！」或「不給糖就搗蛋！」即可獲得棒棒糖一支。同時，於海生館粉絲專頁指定貼文下方留下變裝入館打卡照片，更有機會抽中夜宿海生館免費體驗名額。

萬聖節主題活動期間在台灣水域館特別佈置活動生物展區，展出六種兼具可愛與神祕氣質的怪奇生物，例如模樣呆萌頭上長角出現六根鰓的墨西哥鈍口螈、外型酷似神秘怪物的豹紋勾吻鯙，以及跟皮卡丘般全身亮黃色的角箱魨，牠們以最萌最怪的模樣現身，民眾一秒變粉絲，成了紛紛爭相拍照新亮點。海生館萬聖節系列活動與展示即將於11月3日結束，有更多搞怪想法、想讓大家看到最特別裝扮巧思的民眾，把握最後幾天一起來大鬧海生館，創造你與海洋專屬的萬聖節回憶！。

萬聖節 東海 墨西哥

延伸閱讀

墨西哥與川普談妥 可展延關稅豁免期限

一日限定「門票全面50元」！朝聖「士林國定古蹟」只要半價　「這2類人」直接免門票

屏東海生館萌鬼出沒、企鵝戀愛中！萬聖節＋繁殖季雙主題登場，秋冬最療癒行程非它莫屬

南科考古館慶6週年免費入館 逛「史前食代」市集

相關新聞

日本越洋航空首條國際線　115年2月開航沖繩-桃園

日本航空旗下子公司日本越洋航空今天宣布，明年2月將開航沖繩-桃園航線，預計每天1班來回，這也是日本越洋航空首條國際定期航...

最浪漫的減碳方式！天夢香檳搭風帆船出海　實踐綠色運輸承諾

香檳品牌「天夢酒莊」（Champagne Telmont）近日再度實現其永續承諾，正式啟用風力驅動貨運船「Neoline...

屏東海生館萬聖節活動倒數 怪奇生物齊聚掀起變裝熱潮

屏東海生館最萌搞怪盛事「萌鬼大鬧海生館：怪奇生物出沒」於10月1日至11月3日登場，不僅展出模樣呆萌的墨西哥鈍口螈等六種...

Global Mall《20週年慶》倒數最後一周 「普發萬元加碼」限時活動預熱

進入季節交替之際，首波冷氣團蓄勢待發，吸引民眾採買冬季保暖商品，帶動近期保暖機能服飾、小家電、冬被詢問度成長，隨著Glo...

韓流再燃！7-ELEVEN推出「韓國美食季」搶攻秋冬熱食需求

天氣漸漸轉涼，民眾對於加熱型商品需求提高，7-ELEVEN引進多款溫暖食飲搶攻冒煙商機，而去年推出韓式主題鮮食帶動相關類...

特力屋「雙11 BUY家節」登場下殺3折起 經典明星必買一次看

年度最大線上購物節雙11熱鬧開跑！居家裝修電商領導品牌特力屋「雙11 BUY家節」自10月30日至11月18日限期20天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。