屏東海生館萬聖節活動倒數 怪奇生物齊聚掀起變裝熱潮

屏東海生館最萌搞怪盛事「萌鬼大鬧海生館：怪奇生物出沒」於10月1日至11月3日登場，不僅展出模樣呆萌的墨西哥鈍口螈等六種奇特生物，更結合萬聖節變裝氛圍推出限期入館優惠，吸引大小朋友發揮創意變裝入館，讓海生館搖身一變成為最歡樂的變裝舞台，更有民眾笑稱海生館現在是父母與小孩大型手作成果發表現場。

今年萬聖節，屏東海生館邀請民眾一同搞怪，還可以獲得鳳頭海鸚鵡頭帽及吊飾等限量好禮，眾多民眾特別精心打扮，不只有熱門動漫角色，其中更有許多人的童年回憶「超人力霸王」，吸引大批遊客圍觀拍照，成為眾人搶拍焦點，現場笑聲與快門聲不斷。

而海生館的飼育員也特別戴上特殊頭套下水餵食，與民眾一起變裝同樂，共度屬於海洋的趣味時光。除此之外，變裝的民眾穿到館內指定禮品店，向櫃檯人員念出萬聖節經典的咒語：「Trick or Treat！」或「不給糖就搗蛋！」即可獲得棒棒糖一支。同時，於海生館粉絲專頁指定貼文下方留下變裝入館打卡照片，更有機會抽中夜宿海生館免費體驗名額。

萬聖節主題活動期間在台灣水域館特別佈置活動生物展區，展出六種兼具可愛與神祕氣質的怪奇生物，例如模樣呆萌頭上長角出現六根鰓的墨西哥鈍口螈、外型酷似神秘怪物的豹紋勾吻鯙，以及跟皮卡丘般全身亮黃色的角箱魨，牠們以最萌最怪的模樣現身，民眾一秒變粉絲，成了紛紛爭相拍照新亮點。海生館萬聖節系列活動與展示即將於11月3日結束，有更多搞怪想法、想讓大家看到最特別裝扮巧思的民眾，把握最後幾天一起來大鬧海生館，創造你與海洋專屬的萬聖節回憶！。