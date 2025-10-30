日本越洋航空首條國際線 115年2月開航沖繩-桃園
日本航空旗下子公司日本越洋航空今天宣布，明年2月將開航沖繩-桃園航線，預計每天1班來回，這也是日本越洋航空首條國際定期航班。
根據交通部觀光署最新統計，今年1到7月台灣旅客赴日本旅遊高達386萬7799人次，顯示台灣海外旅遊目的地仍以日本為大宗，因此多家航空公司相繼增闢台灣與日本航線。
日本航空旗下以國內線為主的子公司日本越洋航空今天發布新聞稿宣布，將在明年2月3日開航沖繩-桃園航線，預計每天營運，機票預計12月3日起對外開賣。
日本越洋航空規劃，沖繩-桃園航線以波音737-800執飛，艙等有經濟艙及尊榮經濟艙，台灣旅客除了可以赴沖繩外，還可善用JAL集團以沖繩為核心的國內與國際航班網絡，規劃以沖繩為樞紐的旅程。
鎖定台灣旅客赴日市場，台灣虎航日前則宣布12月起陸續開航高雄-熊本、台南-熊本、台南-沖繩；酷航則宣布經台北直飛東京的航班，從10月起從每週12班調整至每週14班；經台北直飛北海道（札幌）的航班，12月起從每週4班調整至每週7班。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言