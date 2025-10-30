Global Mall《20週年慶》倒數最後一周 「普發萬元加碼」限時活動預熱

進入季節交替之際，首波冷氣團蓄勢待發，吸引民眾採買冬季保暖商品，帶動近期保暖機能服飾、小家電、冬被詢問度成長，隨著Global Mall《20週年慶》倒數至11月3日，最後一周力推「入冬夯品指南」，精選冬被獨家優惠價1,000元至6,000元暖心專區，還有多款熱銷複合式保暖小家電優惠6折起，搭配超值滿額回饋，趁此波優惠以划算價格入手為居家全面換季。

Global Mall週年慶推出多款Hello Kitty會員限定好禮，最後假日限定力推「Hello Kitty收納式購物袋」，當日消費滿1,000元即可兌換，或是新入會員不限消費金額即可兌「Hello Kitty生活應援手巾」，輕鬆將Hello Kitty隨身帶著走。另外，全民期待已久的普發一萬元即將正式發放，Global Mall好康回饋再加碼祭「普發萬元加碼」限時活動，11月4日至11月12日至環球購物中心APP活動頁完成登記，即可領取500元電子商品禮券，還有機會抽1萬元禮券。

Global Mall《20週年慶》倒數最後一周，力推Hello Kitty會員禮強力吸客，11月3日前新入會員不限消費金額即可兌「Hello Kitty生活應援手巾」，強打倒數限定款消費滿1,000元即可兌「Hello Kitty收納式購物袋」，Global Mall新北中和推扣會員點數100點兌限量「Hello Kitty杯墊」，其他還有「日常風格分隔餐盤」和「日常風格雙耳碗」。

保暖商機發酵 精選潮流服飾、冬被寢具、複合式保暖家電買氣夯 多款熱銷品優惠6折起

近日天氣轉涼，民眾為居家換季順勢再帶動一波暖冬商品採買潮，包括保暖機能服飾、小家電、冬被寢具等，多款熱銷品優惠6折起，其中保暖機能服飾以防風、防水及百搭針織最為熱銷，小家電則以空氣清淨機最獲青睞，不僅實體店買氣熱絡，環球Online線上搜尋度也跟著提升，冬被部分則以石墨烯被、羽絨被及防蟎抗菌寢具組詢問度高，同為這波週年慶熱銷行星商品行列。

保暖型機能服飾廣受年輕族群喜愛，Global Mall新北中和店推潮流新櫃品牌「coen」11月3日前享新品單件9折、兩件85折，再加碼消費滿3,000元現折300元優惠，輕鬆入手流行日系男女單品，以及Columbia「OT防水保暖兩件式外套」原價11,800元、優惠價9,999元，不僅防水還能兼顧透氣舒適感，擺脫厚重感是冬季外出旅遊及運動保暖首選，其他還有TRAVELER、adidas、Timberland等力推男女版防水外套或針織系列單品，冬季也能大展時尚率性風格。

東北季風增強全台濕冷，Global Mall全台8店冬季寢具用品買氣炙熱，多數偏好挑選輕巧保暖的石墨烯被、羽絨被為主，Global Mall新北中和店推HOLA「REAL極輕暖石墨烯科技羽絨長效防螨雙人冬被」新品限時優惠價1,680元，石墨烯具備優異熱傳導性，快速蓄熱、調節溫度，寒冬鑽入被窩溫暖又放鬆，打造低敏睡眠環境，寢室物語「96D臻品羽絨雙人被」原價28,800元、會員獨享價5,480元，羽絨輕盈保暖、蓬鬆透氣，沒有厚重壓身感一覺到天亮，若是喜愛三麗鷗的粉絲推Global Mall桃園A8店的La Belle「三麗鷗周年限定款海島針織棉鋅離子抗菌暖暖被」原價4,980元、優惠價1,880元，兒童款原價3,980元、優惠價1,280元。

保暖商機逐漸發酵，複合式保暖小家電也廣受消費者喜愛，力推Global Mall新北中和店恆隆行「Dyson三合一涼暖智能空氣清淨機PH11」推薦價19,900元、優惠價16,900元，淨化空氣同時讓室內空氣循環變溫暖。Global Mall《20週年慶》祭11月3日前至指定專門店消費滿萬贈500元電子商品禮券活動，推培芝家電「LG樂金Aero Tower Hit風革機」原價21,900元、優惠價19,900元，集合空氣清淨與冷暖風扇於一身，搭配獨特外型設計讓空間更具質感。

Global Mall好康連發祭「普發萬元加碼」限時活動 登錄兌500元、消費滿額再抽萬元好禮

因應政府普發萬元政策Global Mall將於11月祭「普發萬元加碼」限時活動，登錄環球APP領取限量500元電子商品禮券，還有機會再抽中1萬元購物禮券，現金放大更有感、全民購物更超值。

響應全民普發現金，會員於11月4日至11月12日至環球購物中心APP活動網頁完成登記，前3,000名即可獲得500元電子商品禮券，馬上登記馬上領、數量有限兌完為止。會員領取後於11月26日前至全台Global Mall分店消費單筆滿10,000元（含）以上，即可再獲「萬元加碼抽」抽獎資格，12月2日將抽出5名幸運得主，每人可得1萬元電子商品禮券，實現現金放大的幸福感。另，全台各Global Mall將同步推「萬元超值組合專區」，精選熱門家電、美妝、時尚、餐飲等優惠組合，協助民眾善用普發現金，花出雙倍價值。