韓流再燃！7-ELEVEN推出「韓國美食季」搶攻秋冬熱食需求

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
韓流再燃！7-ELEVEN推出「韓國美食季」搶攻秋冬熱食需求。統一超/提供
天氣漸漸轉涼，民眾對於加熱型商品需求提高，7-ELEVEN引進多款溫暖食飲搶攻冒煙商機，而去年推出韓式主題鮮食帶動相關類別業績成長近兩成，近期韓星接力來台開唱，韓流美食魅力延燒，7-ELEVEN即日起推出「韓國美食季」以「進口直輸醬汁」、「道地韓式配方」、「專門店合作」三大訴求打造超商韓食體驗，同時引進韓國偶像獨家包裝食飲，預計再掀韓流風潮。

7-ELEVEN表示，早晚溫差明顯帶動熱飲及熱食需求提升近1成，持續強化消費者三餐搭餐需求主攻30至49元好入手的熱罐價格，並於即日起於各門市鋪機販售，品項涵蓋咖啡、牛乳、奶茶、紅茶等超過10款選擇，推薦新品旅日必喝「UCC原味咖啡乳飲品」日本製造，咖啡香醇與濃郁乳香，作為全世界第一支上市的罐裝咖啡，從1969年開賣至今仍是經典商品。

即日起7-ELEVEN也於台北市限定44間門市首度開賣「蒸烤雙吃」現蒸馬鈴薯、烤馬鈴薯，採用澳洲品種連皮販售，口感綿密扎實，寒冷的冬天來上一顆熱呼呼的馬鈴薯，療癒感十足！另外，7-ELEVEN「饗喫鍋」火鍋專區販售小份量且經專業選品「輕火鍋」周邊，方便消費者24小時就近採買，今年冬天也將擴大於4,000間門市導入，近期也上架日本超人氣「HORINISHI萬用香料粉」、「人形町今半壽喜燒醬」等旅日必買調味料，免找代購，隨時想吃火鍋到7-ELEVEN輕鬆採買、快速開鍋！

7-ELEVEN攜手韓國第一大連鎖嫩豆腐煲專門店「涓豆腐」合作開發3款道地韓式料理「涓豆腐韓式豆腐鍋」、「涓豆腐泡菜冬粉」、「涓豆腐韓式雜菜冬粉」，以及推出2款由台南晶英酒店主廚監製、飽足感十足的韓風料理，吸引年輕族群購買。

另外，搶攻韓流商機，7-ELEVEN看準粉絲收藏熱潮，特別引進韓國天團BTS(防彈少年團)成員Jin企劃的「IGIN蘋果琴酒調酒」，可愛的水果設計包裝結合韓系調酒質感，葡萄、西瓜、李子三款風味即日起於全台近4,000間7-ELEVEN門市限定上架，再享秋季嚐鮮價129元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

咖啡 7-Eleven

