特力屋「雙11 BUY家節」登場下殺3折起 經典明星必買一次看

年度最大線上購物節雙11熱鬧開跑！居家裝修電商領導品牌特力屋「雙11 BUY家節」自10月30日至11月18日限期20天，強推線上線下同慶享百大精選商品下殺3折起！包含「經典明星必BUY：Smart Wash免治系列、調光調色LED吸頂燈、淨水設備、電動工具組及電腦椅、電動升降桌等」；「換季/保暖好物推薦：荷重五層架、各式收納箱、除濕機、浴室暖風機及電熱毯等」；或是「特力屋線上獨享夯品：德國知名品牌鍋具、寵物自動飲水機等」，趁雙11活動期間入手最划算。

特力屋再加碼雙11 BUY家節專屬優惠！包含登入特力屋線上購物領「BUY家大禮包」，享線上購物消費滿額最高現折750元；新會員完成註冊現領100折價券(消費滿999元即享現折)；線上完成結帳並選擇到店自取再折50元；除了線上下同享商品特價優惠外，針對習慣先至門市了解實品內容或使用方法，並透過諮詢更齊全的一次購足DIY修繕相關用品的消費者，為提升其購物體驗，特力屋以OMO概念首創「實體門市獨家折扣碼」，凡至門市了解、詢問商品，並當場決定下單購買，可由現場專人服務完成線上訂購，享消費滿額現折1,088元優惠。

今年雙11購物節，特力屋特別依據整年度最受歡迎的各類熱銷商品，以及最推薦消費者於本季入手的商品，整理出「經典明星必BUY、換季/保暖推薦及獨家夯品」三大必BUY攻略，助攻消費者把握這波限時促銷，用專業服務及安心品質為家換新升級快、狠、準！

特力屋經典明星必BUY首推自有品牌「Smart Wash D3-T光觸媒瞬熱式溫水免治馬桶」，平時如廁時就要做好清潔衛生，而具備潔淨、健康及舒適三大特點的免治馬桶，更是網路盛傳用過就回不去的衛浴好物，除了具備基本的瞬熱式溫水洗淨、舒適暖座及暖風烘乾外，還有6種清洗模式，在天氣有感變冷的現在，想要趁此時升級家中廁所設備，是最佳入手時機。

家用水質是影響居家健康的重要因素之一，特力屋發現家用淨水器在近年已成為長銷商品，其中更以可飲用、方便清洗蔬果食材、商品機能更多元的「櫥下型淨水裝置」漸受到消費者青睞，其中今年新品「立升複合式廚房超濾淨水器」，其機身輕巧不占空間、使用方便且萬元有找的親民價格造成相當高的詢問度。

安太座神器之一「BOSCH SMS6HAW10X 60cm 13人份獨立式洗碗機」也在本檔雙11下殺7.3折，解放自己和家人的雙手或滿足家中廚房有換新升級需求；此外，久坐辦公或需長時間盯著電腦螢幕的數位創作者的夢幻逸品－透氣電腦椅及智能升降桌，特力屋特別在本檔雙11推出組合優惠，即日起至11月12日「Home Zone索爾充電式智能升降桌+特力屋神隊友多功能透氣全網椅」享萬元有找限時組合優惠價。