台中大遠百11.11狂歡購物節 遠百 ONLINE 同步加碼買力全開

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
台中大遠百11.11狂歡購物節登場。遠百/提供
11.11購物節熱鬧登場，台中大遠百自即日起至11月11日推出「狂歡購物節」主題活動，全館多款限定優惠同步開搶，從美妝、服飾到鞋包配件一應俱全，邀請消費者一起嗨購入秋。遠百ONLINE也於10月31日啟動線上週年慶檔期，百貨服飾(含小家電)單筆滿5,000元送350元十足抵用券，讓消費者無論線上線下都能享受購物樂趣。

秋日換季首推必收美妝單品，M·A·C推出「口袋雙色濾鏡蜜粉餅組(正貨)x2」，價值3,240元，11月1日至11月11日限定推薦價2,268元，輕鬆打造柔焦無瑕妝感。換上季節感穿搭，5F北棟ZAN ZAN冉冉「假兩件連帽外套」推薦價3,980元，秋冬外套系列再享買一送一優惠；7F南棟Converse「咖色ONE STAR復古休閒鞋」原價2,480元，推薦價2,232元，經典鞋款展現秋日街頭風格，時尚與舒適一次兼顧。

活動期間館內還有精彩體驗活動同步登場，11月1日於1樓時尚廣場舉辦「CPR+AED急救挑戰」，現場開放民眾免費體驗，三分鐘學會急救技巧，人人都能成為救命超人；11月2日由棒藝舞蹈團帶來「舞蹈匯演」，融合芭蕾、啦啦與兒童舞蹈，展現多元舞蹈創作與青春活力，為購物節增添節慶氣氛；同場更特別邀請保時捷Porsche於1樓時尚廣場10月31日至11月4日舉辦「2025 Porsche EV Roadshow」，現場展示新版純電車款，展現前衛駕馭風格與電能科技魅力，為購物節注入極致動能與未來感。

