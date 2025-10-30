哈利波特「嘿美」3D造型一卡通毛茸茸登場 買就送娃包開賣時間快筆記

哈利波特粉絲們注意！最萌的通勤夥伴來了——哈利波特「嘿美」3D造型一卡通將於11月1日上午11點正式開賣。以哈利波特中人氣貓頭鷹「嘿美」為主角的立體造型一卡通，高約12公分，採高質感毛料製成，觸感柔軟療癒。圓滾滾的黑黃眼睛與羽毛斑點細節精緻重現，感應區設計在「小肚肚」位置，每次嗶卡都超級可愛。購卡還加贈「哈利波特主題限定娃包」，方便攜帶收藏，無論通勤或收藏都療癒滿點。

在《哈利波特》系列中，「嘿美」是海格送給哈利的11歲生日禮物，象徵忠誠與陪伴。此次推出的「哈利波特-嘿美3D造型一卡通」搭載「一卡通PLUS」晶片，可透過「一卡通iPASS MONEY」APP使用「票卡感應機」功能進行加值、查詢餘額與交易紀錄，操作更便利。持卡可搭乘雙北捷運、公車、高鐵、台鐵、渡輪及YouBike 2.0等多項交通工具，實現「一卡通行，暢行全台」的智慧交通體驗。

此外，記名一卡通還可累積「一卡通綠點」，1點等同1元，可折抵交通及生活繳費支出，讓每次使用都更超值。目前一卡通儲值卡發行量突破5,300萬張，iPASS MONEY電子支付用戶超過710萬人，為全台用戶數最多的電支品牌，服務涵蓋交通、消費、繳費與轉帳等多元場域。