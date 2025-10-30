普發1萬掀旅遊熱 易遊網單日機票營收飆9位數

迎接「全民普發1萬元」11月上路，國人旅遊熱度全面爆發。易遊網受惠政策紅利與旅展買氣雙重助攻，機票銷售飆出新高，單日機票營收飆出九位數、上看1.5億元，創下品牌成立以來最佳紀錄，預期今年整體旅展買氣可望再創高峰。

迎接11月「全民普發一萬」上路，易遊網10月31日起至11月13日推出年度最大檔「折扣放大節」線上旅展，不只祭出全站3折起的爆殺優惠搶攻此波消費商機，更加碼豪撒300萬折扣碼，讓普發萬元有感放大、玩出最大價值。活動期間再推日韓機票999元、五星級飯店99元起、饗食天堂餐券90元、機票飯店團旅5折券等限量激殺爆品，勢必再掀搶購熱潮。

易遊網表示，近期受惠「航司線上旅展」與「全民普發一萬」的雙重利多推動，機票買氣明顯飆升，日前更創下單日機票營收破9位數的新高紀錄，顯示國人強勁的旅遊需求。

易遊網分析，今年多家航空公司拉長促銷戰線，不僅比往年提前展開，出發日期更可訂至明年6到9月，加上明年上半年共有6個可搭配請假攻略爽放超過9天的超長連假，進一步帶動民眾搶先佈局明年假期。

易遊網「折扣放大節」線上旅展期間，每週五下午一點限量開搶日韓機票，單程含稅一口價999元，想要無痛出國一定要上線拚手速；每週一至週四下午一點，則天天推出三間星級飯店祭出破盤價，包括五星級「高雄寒軒大飯店」、「墾丁凱撒大飯店」與人氣飯店「捷絲旅台南虎山館」，最低99元起。此外，每日中午12點還有機票、訂房、團旅、郵輪等商品5折券，以及90元饗食天堂餐券限量開搶。

搭上全民普發一萬政策熱潮，易遊網規劃爆省萬元的「折扣放大區」，精選多款高CP值跟團行程，祭出最高現折萬元、第2人半價等優惠，價格甜度再創新高。歐洲線推薦【奧捷團旅10日】，暢遊人間仙境哈斯塔特、布拉格古城、捷克雙溫泉小鎮與中世紀庫倫洛夫等必訪景點，感受歐洲最純粹的秋冬風情，第2人現折萬元超划算；此外，想直接到歐洲當地參團，【義大利當地跟團遊7日】走訪羅馬、威尼斯、佛羅倫斯、米蘭四大城市，每人含稅22,700元起，此次旅展更推出「買一送一」超殺優惠，讓旅客超值解鎖義大利旅行。

【關西團旅5天】走訪美山合掌村、京都清水寺、錦市場等人氣景點，搭乘星宇航空出發，第2人直接享半價；【釜山團旅5天】升等一晚五星級飯店，安排人氣海雲台Blue Line Park海岸觀光列車、天空步道、紅白雙子燈塔與海景咖啡廳等行程，且全程不進保肝與土產店，旅展激省價每人11,700元起，超值享受高品質團旅。

想找便宜機票，易遊網集結超過15間航空公司的旅展優惠票價，可一站搜尋比價，包含中華航空、長榮航空、星宇航空、新加坡航空、阿提哈德航空、日本航空、韓亞航空、國泰航空等，票價最低下殺55折起，還可併用折扣碼最高再減1,000元。此外，於易遊網購票還有多項隱藏好康，例如預訂中華航空機票，加碼抽【台北-美西】任一航點來回機票，推薦鎖定東南亞航點，飛曼谷、胡志明市、宿霧，來回含稅最低免7千元；韓亞航空則主打首爾來回未稅6,300元起，指定出發區間再加贈託運行李一件；馬來西亞航空全航線55折起之外，輸入折扣碼「2025mh888」，兩人同行單筆未稅滿6,000元再折888元。

國旅、訂房同樣祭出破盤優惠，激推必買「捷絲旅台南虎山館」每晚含稅2,099元起，升等12坪客房更划算，每晚含稅2,999元起，可搭配2026熱搶話題展覽《埃及之王：法老》搶先規劃住宿；想來趟輕奢渡假可選墾丁最新「Hotel dùa Kenting」，擁有全台唯一360度空中泳池以及絕美海景第一排視野，每晚含稅6,800元起；想要體驗新開幕飯店，這次獨家搶先首賣「天成逸旅-蝴蝶谷」，主打房間內都有獨立湯屋，可盡情享受被綠林環繞的泡湯時光，一泊三食方案含早餐、晚餐、消夜，每人含稅8,888元起。

國旅自由行優惠也毫不手軟，交通住宿一次搞定，打出「買環島之星送住宿」超值方案，人氣推薦【台糖長榮酒店自由行2天】每人2,780元起、【台東娜路彎大酒店自由行2天】每人3,750元起。想要賞花、採果或追落羽松，一日遊也有市場最低價，【台中花毯節．東勢採橘．泰安落羽松一日遊】搭乘「環島之星」和巴士，暢遊全程免小費，每人999元。離島旅行則推薦「澎湖五星自由行3天」，含早餐、機場接駁與機車租借，每人4,999元起就能規劃秋冬離島旅行。