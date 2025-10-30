快訊

川習會結束了！歷時1小時40分 僅川普預告時間一半

川習會前來一發…川普宣告重啟核試驗意在施壓中俄嗎？

怕川普被習近平耍了 博明：憂美國開放出口高階晶片

聽新聞
0:00 / 0:00

再創紀錄？1至9月觀光逆差805萬人次 立委點出3大問題

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
去年我國出國與來台旅客人次逆差高達900萬人次，根據觀光署統計，今年1至9月觀光逆差為805萬人次。聯合報系資料照
去年我國出國與來台旅客人次逆差高達900萬人次，根據觀光署統計，今年1至9月觀光逆差為805萬人次。聯合報系資料照

疫後出國潮未減，但來台外國人人次不如預期，去年我國出國與來台旅客人次逆差高達900萬人次，根據觀光署統計，今年1至9月觀光逆差為805萬人次，立委點出台灣觀光3大問題，並認為觀光署報告過度美化，與實際情況差太多，根本就是奇文共賞，並質疑最後3個月是否能吸引更多國際客來台，「還是署長你要創觀光逆差的紀錄嗎？」

觀光署長陳玉秀今赴立法院交通委員會就「900萬國際旅客達標情形及旅宿業歇業缺工情形改善措施」進行專案報告，而原訂邀請的交通部長陳世凱則由交通部次長林國顯出席報告並備質詢。

陳玉秀報告指出，觀光署積極於國際市場行銷引客，來台旅客市場穩健成長，初估今年1至9月來台旅客超過605萬人次，較去年同期成長9%；其中，日本旅客成長12%，較去年提早1個月突破百萬人次，中國大陸成長 62%、美加成長 10%及菲律賓成長35%，即將突破疫前新高，顯見，來台人次呈現穩步提升。

但立委洪孟楷質詢，去年首創觀光逆差高達900萬人次，今年1至9月觀光逆差達805萬人次，但從先前的3至5天的連假發現，國人仍選擇出國而非留在國內旅遊，質疑最後3個月難以彌補逆差，國人不願在國內旅遊是問題，如何吸引更多國際客來台也是問題。

陳玉秀坦言，今年截至9月底觀光逆差達805萬人次，但有慢慢成長，更說國人出國對台灣收入仍有幫助，且對國內旅遊沒有影響，讓洪孟楷驚呼，「署長你是要創觀光逆差的紀錄嗎？」

立委林國成表示，觀光署設下的國際客來台目標從1200萬人次，降至1000萬人次，如今再降到900萬人次，這其中凸顯一個問題，就是為何國人寧可出國也不回來國旅，為何國際客不來，就是因為台灣沒有吸引來旅遊的感覺，觀光署說要觀光立國，但沒有創新如何做到。

立委李昆澤進一步指出，國際客回流緩慢，觀光署今年目標國際客來台數為900萬人次，但1至7月實際來台數僅478萬3466人次，全年預估830至840萬人次。目前台灣觀光有3大問題，包含觀光落後、連2年無法達成下修目標、撇除疫情或匯率問題，台灣觀光仍展現出危機。

林國顯坦言，國人喜愛出國旅遊、國內環境與旅宿費用相對較高，且國內景點需要推陳出新；李昆澤說，台灣觀光景點同質性高、相關資訊及交通系統整合需改善，讓旅客只能在北北基桃旅遊。

另外李昆澤也表示，台灣觀光區域過度集中，形成熱門景點後，品質下滑、性價比低，不知名的景區無適當的曝光及開發，另外觀光人力缺口也是問題，訓練不足、產業升級跟不上國際標準及趨勢，建議參考鄰近國家如日、韓做法。

出國旅遊 觀光署

延伸閱讀

藍委：詐騙應賞鞭刑 行政院遲疑不定

電動公車起火非個案 可能揭示潛在風險？ 運安會：可能成系統性問題

新加坡擬對詐騙犯施行鞭刑 洪孟楷籲台灣跟進：亂世用重典

觀光署花4.3億辦70場活動「獨漏桃園」 立委批：算你倒霉？

相關新聞

Global Mall《20週年慶》倒數最後一周 「普發萬元加碼」限時活動預熱

進入季節交替之際，首波冷氣團蓄勢待發，吸引民眾採買冬季保暖商品，帶動近期保暖機能服飾、小家電、冬被詢問度成長，隨著Glo...

韓流再燃！7-ELEVEN推出「韓國美食季」搶攻秋冬熱食需求

天氣漸漸轉涼，民眾對於加熱型商品需求提高，7-ELEVEN引進多款溫暖食飲搶攻冒煙商機，而去年推出韓式主題鮮食帶動相關類...

特力屋「雙11 BUY家節」登場下殺3折起 經典明星必買一次看

年度最大線上購物節雙11熱鬧開跑！居家裝修電商領導品牌特力屋「雙11 BUY家節」自10月30日至11月18日限期20天...

台中大遠百11.11狂歡購物節 遠百 ONLINE 同步加碼買力全開

11.11購物節熱鬧登場，台中大遠百自即日起至11月11日推出「狂歡購物節」主題活動，全館多款限定優惠同步開搶，從美妝、...

哈利波特「嘿美」3D造型一卡通毛茸茸登場 買就送娃包開賣時間快筆記

哈利波特粉絲們注意！最萌的通勤夥伴來了——哈利波特「嘿美」3D造型一卡通將於11月1日上午11點正式開賣。以哈利波特中人...

普發1萬掀旅遊熱 易遊網單日機票營收飆9位數

迎接「全民普發1萬元」11月上路，國人旅遊熱度全面爆發。易遊網受惠政策紅利與旅展買氣雙重助攻，機票銷售飆出新高，單日機票...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。