再創紀錄？1至9月觀光逆差805萬人次 立委點出3大問題

疫後出國潮未減，但來台外國人人次不如預期，去年我國出國與來台旅客人次逆差高達900萬人次，根據觀光署統計，今年1至9月觀光逆差為805萬人次，立委點出台灣觀光3大問題，並認為觀光署報告過度美化，與實際情況差太多，根本就是奇文共賞，並質疑最後3個月是否能吸引更多國際客來台，「還是署長你要創觀光逆差的紀錄嗎？」

觀光署長陳玉秀今赴立法院交通委員會就「900萬國際旅客達標情形及旅宿業歇業缺工情形改善措施」進行專案報告，而原訂邀請的交通部長陳世凱則由交通部次長林國顯出席報告並備質詢。

陳玉秀報告指出，觀光署積極於國際市場行銷引客，來台旅客市場穩健成長，初估今年1至9月來台旅客超過605萬人次，較去年同期成長9%；其中，日本旅客成長12%，較去年提早1個月突破百萬人次，中國大陸成長 62%、美加成長 10%及菲律賓成長35%，即將突破疫前新高，顯見，來台人次呈現穩步提升。

但立委洪孟楷質詢，去年首創觀光逆差高達900萬人次，今年1至9月觀光逆差達805萬人次，但從先前的3至5天的連假發現，國人仍選擇出國而非留在國內旅遊，質疑最後3個月難以彌補逆差，國人不願在國內旅遊是問題，如何吸引更多國際客來台也是問題。

陳玉秀坦言，今年截至9月底觀光逆差達805萬人次，但有慢慢成長，更說國人出國對台灣收入仍有幫助，且對國內旅遊沒有影響，讓洪孟楷驚呼，「署長你是要創觀光逆差的紀錄嗎？」

立委林國成表示，觀光署設下的國際客來台目標從1200萬人次，降至1000萬人次，如今再降到900萬人次，這其中凸顯一個問題，就是為何國人寧可出國也不回來國旅，為何國際客不來，就是因為台灣沒有吸引來旅遊的感覺，觀光署說要觀光立國，但沒有創新如何做到。

立委李昆澤進一步指出，國際客回流緩慢，觀光署今年目標國際客來台數為900萬人次，但1至7月實際來台數僅478萬3466人次，全年預估830至840萬人次。目前台灣觀光有3大問題，包含觀光落後、連2年無法達成下修目標、撇除疫情或匯率問題，台灣觀光仍展現出危機。

林國顯坦言，國人喜愛出國旅遊、國內環境與旅宿費用相對較高，且國內景點需要推陳出新；李昆澤說，台灣觀光景點同質性高、相關資訊及交通系統整合需改善，讓旅客只能在北北基桃旅遊。

另外李昆澤也表示，台灣觀光區域過度集中，形成熱門景點後，品質下滑、性價比低，不知名的景區無適當的曝光及開發，另外觀光人力缺口也是問題，訓練不足、產業升級跟不上國際標準及趨勢，建議參考鄰近國家如日、韓做法。