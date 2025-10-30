全台最大「肉次方」進駐高雄夢時代 王品集團七品牌齊聚

竹北鄉親又有餐飲新選擇，「原燒 日式燒肉」原店址改裝煥新，增設無限供應的半自助吧，2樓迎來新鄰居「和牛涮」，兩門店聯手慶開幕，即日起至11月30日招待瘋美食會員日本和牛。「肉次方 燒肉放題」第10間分店在高雄夢時代與追肉人見面，198席也是全台最大間，即日起至11月12日，憑LINE票券到該店消費2客進擊の肉（含）以上套餐享85折優惠，爽吃現切原塊肋眼牛排。

新竹縣是2024年全台家庭收入最高的縣市，截至今年9月，總人口約59.7萬人，竹北市就佔22萬，為新竹人口最多的行政區，竹北光明商圈生活機能完善，自2006年「原燒 竹北光明店」就進駐商圈伴隨居民歡聚時刻，原址經改裝新增半自助吧，2樓迎來人氣吃到飽火鍋「和牛涮」，集團還有6品牌在該商圈設點，帶給鄉親多元的用餐選擇。

「原燒」半自助吧熟食區本季推出日式和牛咖哩和和風鮭魚湯泡飯，還有現點現做的焦糖牛肉吐司和限時限量的黑糖珍珠蛋塔、炙燒檸檬蛋塔。不讓自助吧專美於前，安格斯牛雙人套餐有安格斯肩小排／角切牛／翼板牛等嚴選肉品，滿足重視肉質的饕客味蕾。新竹人獨享優惠，即日起至11月6日，到「原燒 竹北光明店」出示身分證開頭為J或O的證件，或地址設在新竹縣／市的工作名片，消費多人套餐即享85折優惠，11月7日-11月30日憑上述條件消費1客多人套餐招待海味拼盤。

新竹鄉親不必出城就能體驗和牛吃到飽，也能品嚐到壽喜燒雙吃。11月30日前全台門店同慶，期間限定的究極和牛壽喜燒雙吃嚴選油花細膩的日本A5和牛三叉部位，搭配關西壽喜燒撒糖拌炒，讓老饕們一試成主顧。成為品牌LINE好友就送嚐鮮券，平日內用消費頂級和牛套餐，即可憑券免費升級。不僅可以爽嗑澳洲金牌純血和牛等4款和牛，還能無限享用季節新品辛香炙燒和牛壽司與卡士達鯛魚燒。

網友激推的燒肉吃到飽品牌「肉次方」再添第10間生力軍，高雄夢時代店擁有198個客席數為全台最大店，也是第7個進駐的品牌，王品集團在夢時代還有12mini、和牛涮、聚、就饗鐵板燒、陶板屋和藝奇。即日起至11月12日，憑LINE票券或拍下高雄街頭的肉次方廣播車，消費2客進擊の肉（含）以上套餐享85折優惠。12月31日前平日下午2點攜伴內用消費，能延長用餐時間到下午5點，直接把午晚餐一次解決。