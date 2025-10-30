台鐵便當未受非洲豬瘟風暴衝擊 供貨穩定原因曝

台中市爆發非洲豬瘟案例，「禁宰、禁運、禁餵廚餘」措施延長10天至11月6日，豬肉供應鏈繃緊神經，不少小吃、餐飲業者大受衝擊，紛紛暫供豬肉餐點或暫停營業。不過，台鐵公司表示，招牌排骨便當為長年銷售冠軍，每月估可售出約60萬個，但排骨便當銷售暫不受非洲豬瘟風暴影響。

台鐵便當每年可賣出900多萬個便當的台鐵，以招牌排骨便當為名。不過，目前供應仍充足，甚至下午時段其他款便當已經賣完，經典排骨便當仍穩定供應。

為何沒受到影響？對此，台鐵公司表示，因為台鐵排骨便當的主要食材為「冷凍帶骨里肌豬排」，肉品在進貨前均依契約規定廠商應提供國產健康豬隻檢疫檢驗合格貨品。

台鐵公司說，里肌豬排採購成本也依契約所約定的價格訂定，目前豬排等價格並未上漲，並強調目前台鐵排骨便當貨源無虞照常販售，且供貨及銷售數量穩定正常，歡迎民眾安心購買及食用。