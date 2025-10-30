快訊

防堵非洲豬瘟…機場入境「取消免檢疫通道」 石崇良：一律查核

CNN：台灣憂美支持動搖 考慮換駐美代表加強與川普圈子互動

MLB／耶薩維奇前5局狂飆10K 藍鳥砲火凶猛3：1領先道奇

聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵便當未受非洲豬瘟風暴衝擊 供貨穩定原因曝

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵便當示意圖。圖／聯合報系資料照片
台鐵便當示意圖。圖／聯合報系資料照片

台中市爆發非洲豬瘟案例，「禁宰、禁運、禁餵廚餘」措施延長10天至11月6日，豬肉供應鏈繃緊神經，不少小吃、餐飲業者大受衝擊，紛紛暫供豬肉餐點或暫停營業。不過，台鐵公司表示，招牌排骨便當為長年銷售冠軍，每月估可售出約60萬個，但排骨便當銷售暫不受非洲豬瘟風暴影響。

台鐵便當每年可賣出900多萬個便當的台鐵，以招牌排骨便當為名。不過，目前供應仍充足，甚至下午時段其他款便當已經賣完，經典排骨便當仍穩定供應。

為何沒受到影響？對此，台鐵公司表示，因為台鐵排骨便當的主要食材為「冷凍帶骨里肌豬排」，肉品在進貨前均依契約規定廠商應提供國產健康豬隻檢疫檢驗合格貨品。

台鐵公司說，里肌豬排採購成本也依契約所約定的價格訂定，目前豬排等價格並未上漲，並強調目前台鐵排骨便當貨源無虞照常販售，且供貨及銷售數量穩定正常，歡迎民眾安心購買及食用。

目前台鐵排骨便當貨源無虞照常販售，且供貨及銷售數量穩定正常。記者楊德宜／攝影
目前台鐵排骨便當貨源無虞照常販售，且供貨及銷售數量穩定正常。記者楊德宜／攝影

非洲豬瘟 便當 台鐵

延伸閱讀

澎湖馬公市2公有市場豬肉攤位租金減免1個月

非洲豬瘟衝擊...台糖冷凍豬肉熱銷 嘉義直營蜜鄰超市五花肉搶手

直播／說明非洲豬瘟防疫進展 陳駿季下午3時30分主持記者會

防堵非洲豬瘟 竹市轄內養豬場稽查完成率達100%

相關新聞

台鐵便當未受非洲豬瘟風暴衝擊 供貨穩定原因曝

台中市爆發非洲豬瘟案例，「禁宰、禁運、禁餵廚餘」措施延長10天至11月6日，豬肉供應鏈繃緊神經，不少小吃、餐飲業者大受衝...

全台最大「肉次方」進駐高雄夢時代 王品集團七品牌齊聚

竹北鄉親又有餐飲新選擇，「原燒 日式燒肉」原店址改裝煥新，增設無限供應的半自助吧，2樓迎來新鄰居「和牛涮」，兩門店聯手慶...

台鐵推「菸廠尋味便當」七堵團隊操刀 明起4處限時限量販售

台鐵公司與松山文創園區首度攜手合作，於園區年度盛事「2025原創基地節」推出「菸廠尋味便當」，由台北餐旅分處（七堵）便當...

有行旅／深入古埃及 覽千年文明

包機加上頂級尼羅河河輪饗宴，讓旅人享受埃及古帝國古文明遨遊之旅。有行旅安排開羅包機直飛阿布辛貝，省去八小時車程，旅人悠閒...

無聲流動的閃光小河 江詩丹頓全新Grand Lady Kalla高級珠寶時計

瑞士頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constant）今年迎向品牌創廠270周年，繼先前在巴黎與日內瓦舉辦盛大慶...

有行旅／海風號甜點漫遊

搭乘海風號甜點列車，從新竹啟程，沿西部濱海路段緩緩前行，全車座位朝大面觀景窗，沿途提供當季合作品牌精選限定甜點與飲品；走...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。