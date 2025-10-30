台鐵推「菸廠尋味便當」七堵團隊操刀 明起4處限時限量販售

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵公司與松山文創園區首度攜手合作，限時限量推出「菸廠尋味便當」。圖／台鐵公司提供
台鐵公司與松山文創園區首度攜手合作，於園區年度盛事「2025原創基地節」推出「菸廠尋味便當」，由台北餐旅分處（七堵）便當開發團隊操刀設計，每份售價150元，自10月31日至11月16日於4處販售點，每日午、晚餐限量供應。

台鐵公司說，「菸廠尋味便當」是以活動主題「沿之有物 TRACING THE ECHOES」為靈感，「沿」象徵依循鐵道路徑回望歷史，「物」代表沿線產業遺產與人文故事。

本便當是由台北餐旅分處（七堵）便當開發團隊操刀設計，採味噌雞排、佃煮鯖魚雙主菜來承襲菸廠食堂的和風滋味；主食選用地瓜飯，並配以柚香蓮藕、菜脯蛋、美白菇及花椰菜，重現舊時工廠餐桌的樸實風味。

「菸廠尋味便當」每份售價150元，販售期間自114年10月31日至11月16日，於台北夢工場、松山夢工場、南港夢工場及七堵販賣台，每日午、晚餐時段限量供應。

便當 售價

