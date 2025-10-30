台鐵推「菸廠尋味便當」七堵團隊操刀 明起4處限時限量販售
台鐵公司與松山文創園區首度攜手合作，於園區年度盛事「2025原創基地節」推出「菸廠尋味便當」，由台北餐旅分處（七堵）便當開發團隊操刀設計，每份售價150元，自10月31日至11月16日於4處販售點，每日午、晚餐限量供應。
台鐵公司說，「菸廠尋味便當」是以活動主題「沿之有物 TRACING THE ECHOES」為靈感，「沿」象徵依循鐵道路徑回望歷史，「物」代表沿線產業遺產與人文故事。
本便當是由台北餐旅分處（七堵）便當開發團隊操刀設計，採味噌雞排、佃煮鯖魚雙主菜來承襲菸廠食堂的和風滋味；主食選用地瓜飯，並配以柚香蓮藕、菜脯蛋、美白菇及花椰菜，重現舊時工廠餐桌的樸實風味。
「菸廠尋味便當」每份售價150元，販售期間自114年10月31日至11月16日，於台北夢工場、松山夢工場、南港夢工場及七堵販賣台，每日午、晚餐時段限量供應。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言