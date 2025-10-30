分眾化時代來臨！2025智慧型手機十大選購考量曝光 顏值、護眼、價格誰是冠軍？

當前的智慧型手機市場，早已不再是「規格越高越好」的單一戰場，而是一場貼近生活方式與價值觀的分眾競賽。

從今年最具代表性的iPhone 17系列新機上市，就能看出消費者的選擇偏好正在改變。這次最吸引目光的，不是晶片效能或相機規格，而是一抹「宇宙橙」。開賣後話題及開箱曬圖全面傾向新色，技術細節反而退到幕後。Apple成功把焦點從硬體參數競爭，轉向時尚與美感的共鳴，同步亮相的iPhone Air主打輕薄，對應的正是通勤族與重視手感的消費者，清楚對應不同的生活樣貌。

分眾時代來臨，手機也不再只有一種樣子。像近期上市的TCL NXTPAPER 60 Ultra，主打Max Ink超級閱讀模式，護眼的健康議題搭配新興的「數位排毒（Digital Detox）」概念，讓手機不再只是娛樂與通訊的延伸，更讓你一鍵，就能暫時告別訊息干擾，螢幕瞬間化身紙感電子閱讀器，陪你「暫別通知、回歸專注」，在快節奏的日常裡，重拾自在閱讀的樂趣。

對於現代人而言，真正重要的已不只是規格的疊加，而是手機能否滿足特定的情境與價值需求，有的人追求顏值時尚，有的人重視護眼舒適，有的人則渴望一支能支持創作或沉浸娛樂的機種。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出「智慧型手機選擇焦點TOP 10」，帶你一起看看，在這個強調人性與實用的時代，網友心中的首選條件有哪些？

No.10 儲存空間

爆滿的相簿、不夠用的容量，是每個世代的共同煩惱。對創作者，它是行動資料庫；對家長，它是成長紀錄；對上班族，它是效率來源。留一點空間，讓生活更順暢。

在這個人人習慣用影音隨手紀錄生活的時代，儲存空間是攸關流暢度的指標。網友討論指出，「4K，120幀錄影很吃記憶體」、「系統大概基本就佔3、40G左右，如果還有玩遊戲（光一個原神就差不多50G），內建空間128G的一下子就被吃光了」、「我買512G，256G根本不夠用」、「久久換一次的話，一律推薦1TB，因為平常很懶得整理照片跟影片」。

No.9 重量、攜帶性

對現代人來說，手機早已不只是通訊工具，而是每日隨身不可或缺的存在。有些網友甚至有「無手機焦慮症（Nomophobia）」，會因為忘記帶手機、沒電、沒訊號而引發恐慌。

因此，重量與攜帶性成了影響使用舒適度的關鍵。太重、太大不僅讓手腕吃力、口袋鼓脹，也降低了外出攜帶的便利性。能在纖薄與實用之間取得平衡的手機，才真正符合日常需求，握感舒適、久拿不累，出門不成負擔。

No.8 品牌信任度

翻攝官網／Galaxy S25 Ultra

在選擇手機時，規格再亮眼，也抵不過消費者心中的「品牌信任度」，它代表的不只是產品本身，更承載了整體風格、售後服務、軟硬體更新、可靠度與使用安心感等。

許多人願意為熟悉且口碑良好的品牌買單，尤其在高價電子產品中，信任度往往決定了購買決策。以Apple為例，當品牌變成一種宗教，「蘋果信仰」讓果粉不只是喜愛其設計與系統，更是對品質穩定、整合生態與長期保障的堅定信任。

Dcard上有長期使用Apple的網友分析，「整個生態鏈上有平板、有電腦、有手機，資料又可以串連很順暢」、「蘋果的介面和外觀就真的比較美」、「有了AirDrop，傳照片時從此不再邊緣」。也有喜歡Samsung的星粉為自家品牌發聲，「三星真的演唱會神機」、「三星有手機悠遊卡超讚，而且平板的三星筆手感舒服」。

No.7 耐用性

「耐用性」非常打動人心，誰不希望手機能陪自己久一點？從防刮玻璃到抗摔機身，再到長時間使用仍能流暢運作，對多數使用者而言，耐用性意味著少一份維修煩惱、多一份使用安心，也直接影響產品的性價比。

英國消費者組織《Which?》近期發布一份智慧型手機故障率報告，追蹤近7年、超過1.5萬部手機的使用情況，涵蓋許多主流品牌。調查顯示多數品牌第一年故障率低，三年後OnePlus與realme最佳，故障率分別為3%和4%，Apple、Samsung與Google則落在7%～8%。若使用六年，OnePlus、realme和Google仍最耐用（11%），Samsung13%、Apple15%，Sony則高達31%。整體來看，電池問題是最常見故障。

No.6 螢幕表現

翻攝FB／默默書店

翻攝FB／默默書店

從畫質到護眼，手機螢幕不只比清晰，更比「舒服」，螢幕使用體驗成為新焦點。

每天盯著手機十幾個小時，眼睛乾澀、酸痛、刺痛幾乎成了現代文明病，這時，能護眼的螢幕規格就特別重要。傳統多靠軟體調黃或降低藍光，TCL最新推出的NXTPAPER 60 Ultra直接把「護眼」升級到硬體層級！透過NXTPAPER 4.0的7大護眼技術—自然光顯示、零閃爍、全時藍光淨化，到防眩抗反光、弱光護眼、晝夜節律螢幕，再到TruePaper紙感顯示，從光線源頭就讓螢幕更柔和、更自然，長時間使用也不易疲勞。

「讓螢幕，看起來像紙、用起來更護眼。」TCL讓護眼不再只是選項，而是TCL NXTPAPER 60 Ultra的健康標配。搭配7.2吋CPL圓偏振光螢幕，模擬真實陽光柔和亮度，色彩準確不刺眼，追劇、閱讀、工作都能保持舒適，通過TÜV與SGS雙重國際護眼認證，強調業界最完整的護眼解決方案。

知名YouTuber《3C 達人廖阿輝》開箱提到，「7.2吋大螢幕，重量控制得很不錯，真的視覺很有衝擊力」、「把螢幕做得跟看書、看紙一樣舒服」、「抗藍光壓到28%，比業界標準還要厲害非常多」，其他KOL如《享利溫》、《默默書店》、《品牌女子A娜》等也都大力推薦。網友大讚，「這神機了吧」、「護眼技術很吸引我」、「護眼技術真的很專業吸引人，有手寫筆很加分」、「實用性很高，我常用網路看小說漫畫，而且容量夠大真的很不錯」。

No.5 電池續航力

翻攝官網／ROG - Republic of Gamers

隨著日常3C使用需求增加，想要從從容容遊刃有餘，手機續航力超級重要！沒有人喜歡一直找插座、帶著重重的行動電源充電；也沒有人想在外出或工作途中，遇到電量告急而手忙腳亂。

根據全球IT焦點網站《Tom's Guide》最新排行榜，針對近一年半內在美國上市、續航力超過16小時的主力機款進行測試，實驗過程為持續上網運行，直到電力完全耗盡。結果顯示，市占率最高的iPhone 16 Pro Max續航時間為17小時17分，僅排名第 7；冠軍則由台灣的ROG Phone 9 Pro以20小時34分奪得。

PTT、Dcard等社群討論中，網友普遍稱讚ROG Phone續航與散熱優異，適合遊戲及工作雙重需求，但也有人指出按鍵較鬆、挖孔螢幕較不討喜。

No.4 核心效能

想暢快體驗各種應用與遊戲的人看過來！手機CPU與GPU的運算力，搭配雙核心、四核心甚至更多核心的晶片設計，直接影響遊戲與3A手遊的流暢度。

簡單來說，核心效能越強，手機在遊戲、創作與多工處理上的表現就越穩定，對手遊玩家與遊戲玩家而言，高幀率、穩定散熱以及持久運行能力，才能保證打遊戲時不卡頓、不掉幀；對常用手機拍Vlog影片、習慣多開網頁的使用者也非常重要。

No.3 外觀設計

翻攝官網／Apple

翻攝官網／Apple

在人手一機的時代，手機早已不只是通訊工具，更是展現個人風格的延伸。外觀設計不僅影響握感與使用舒適度，也直接形塑了第一印象。從機身材質、曲面或平面、配色組合，到邊角的細節收邊，每一處都在悄悄訴說使用者的品味。有人偏好輕薄便攜、簡約低調，也有人鍾情高質感金屬與亮眼色彩。

設計的魅力，不只在於好看，更在於當你每天拿起手機時，都能感受到那份愉悅與專屬感。也因此，外觀已成為許多人選擇手機時最直覺、也最關鍵的考量之一。

No.2 價格

價格始終是購機決策中最現實的一環。高價手機主打最新技術、頂級材質與品牌保值，但並非人人都需要；中階或入門機型更親民，滿足日常使用綽綽有餘，卻可能在效能上略有侷限。聰明的消費者會根據實際需求、使用頻率與性價比，找出預算與功能間最合適的平衡點。

買手機到底該抓多少預算？一名女網友在Dcard發文抱怨iPhone漲價過快，原本想換i17，最後被價格勸退。她指出，新款iPhone最高規格竟突破6萬元，比自己月薪還高，甚至比媽媽剛買的新Gogoro電動車還貴，感嘆：「沒想到已經到了一台手機可以買快兩台機車的時代，到底是通膨太有感，還是iPhone太貴？」貼文下方網友意見分歧，有人提醒「不一定要買頂規」，也有人認同「iPhone真的是越來越貴」，感慨物價全面上漲。

No.1 影像性能

在手機成為攝影工具的今天，包括鏡頭數量、光圈大小、感光元件，加上AI智慧演算與夜景模式等，都會影響照片與影片的質感。根據專業手機拍照測試平台《Phone&Photo》公布2025上半年10大最佳拍照手機排行榜，前三名分別為Apple iPhone 16 Pro／iPhone 16 Pro Max、vivo X200 Pro、Samsung S25 Ultra。

對愛拍照的人來說，一支拍得漂亮、色彩自然、細節豐富的手機，就像隨身攝影師完美呈現每個瞬間。Dcard 3C版討論「拍照好看的手機」，許多網友紛紛留言表示，「三星S25 Ultra適合拍演唱會，iPhone適合錄影」、「我自己是拿i13和OPPO Find X8 Pro（日常拍照機），如果是要拍遠的、夜拍或是演唱會那種，X8真的好很多，光是畫質和長焦鏡頭都比iPhone穩不少」、「哀鳳偏暖色調，三星偏冷色調」，也有人開玩笑地說，「自戀選iPhone，其他選三星好」。

讓手機成為你最溫柔的閱讀空間

翻攝IG／bb2568

翻攝IG／bb2568

在現代資訊爆炸的生活中，使用手機時，更要療癒身心靈！真正的「數位排毒（Ditial Detox）」不是遠離3C，而是學會不被綁架、讓它成為幫助你專注的工具。

數位排毒不一定要遠離螢幕，只要換一種更健康的方式，也能重新找回閱讀與思考的時間。TCL NXTPAPER 60 Ultra內建Max Ink超級閱讀模式，只要按下NXTPAPER按鍵，就能瞬間切換成無干擾的電子書閱讀器：通知自動靜音、畫面轉為紙感灰階，電量續航最長可達7天。搭配AI朗讀、AI摘要與AI問答功能，打造沉浸式閱讀體驗，讓人得以在繁忙生活中放慢腳步，深入探索內心，重新找回生活的節奏感。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年10月9日至2025年10月8日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

