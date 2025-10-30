無聲流動的閃光小河 江詩丹頓全新Grand Lady Kalla高級珠寶時計

瑞士頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constant）今年迎向品牌創廠270周年，繼先前在巴黎與日內瓦舉辦盛大慶祝活動後，近日再發表全新Grand Lady Kalla高級珠寶時計，分別聚焦在貴重寶石的藍寶石、紅寶石與祖母綠，呈現經典Rivière風格的流暢、閃耀與華美。

風格始於18世紀的Rivière系列珠寶，多選用克拉數、切割相近的貴重寶石並加以鑲嵌組合。此種風格由於具規律的對比性，加上中央主石選用較大克拉數，並在左右兩側漸次遞減，呈現如河流般的寧靜，而Rivière正是法文中「河流」之意。

江詩丹頓近代的高級珠寶時計又以1979年的Kallista珠寶表蔚為經典，其珠寶鑲嵌正屬於Rivière風格，以此江詩丹頓陸續在1980年發表了Lady Kalla珠寶表、2010年發表如火焰般流動的Lady Kalla Flame珠寶表，以及2024年的Grand Lady Kalla高級珠寶表，皆延續此一寶石鑲嵌特色，是高級珠寶手表、更是一款隨「手」的高級珠寶。

2025年新款的Grand Lady Kalla共呈現兩只白金款與一只鉑金款，其中鉑金款鑲嵌鑽石與祖母綠、白金款則鑲嵌鑽石與藍寶石或紅寶石，呈現出經典的Rivière風格，同時表款的寶石皆經過「瑞士珠寶研究院」（SSEF）認證；表款同時接軌了近年法國高級珠寶強調的轉換式設計，可在手表、 珠寶吊墜、（替換為）三排式表帶與長項鍊四種配戴可能，是另一種形式上如河流般的自由流淌。