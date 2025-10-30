無聲流動的閃光小河 江詩丹頓全新Grand Lady Kalla高級珠寶時計
瑞士頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constant）今年迎向品牌創廠270周年，繼先前在巴黎與日內瓦舉辦盛大慶祝活動後，近日再發表全新Grand Lady Kalla高級珠寶時計，分別聚焦在貴重寶石的藍寶石、紅寶石與祖母綠，呈現經典Rivière風格的流暢、閃耀與華美。
風格始於18世紀的Rivière系列珠寶，多選用克拉數、切割相近的貴重寶石並加以鑲嵌組合。此種風格由於具規律的對比性，加上中央主石選用較大克拉數，並在左右兩側漸次遞減，呈現如河流般的寧靜，而Rivière正是法文中「河流」之意。
江詩丹頓近代的高級珠寶時計又以1979年的Kallista珠寶表蔚為經典，其珠寶鑲嵌正屬於Rivière風格，以此江詩丹頓陸續在1980年發表了Lady Kalla珠寶表、2010年發表如火焰般流動的Lady Kalla Flame珠寶表，以及2024年的Grand Lady Kalla高級珠寶表，皆延續此一寶石鑲嵌特色，是高級珠寶手表、更是一款隨「手」的高級珠寶。
2025年新款的Grand Lady Kalla共呈現兩只白金款與一只鉑金款，其中鉑金款鑲嵌鑽石與祖母綠、白金款則鑲嵌鑽石與藍寶石或紅寶石，呈現出經典的Rivière風格，同時表款的寶石皆經過「瑞士珠寶研究院」（SSEF）認證；表款同時接軌了近年法國高級珠寶強調的轉換式設計，可在手表、 珠寶吊墜、（替換為）三排式表帶與長項鍊四種配戴可能，是另一種形式上如河流般的自由流淌。
江詩丹頓並將其在頂級機械表的工匠巧藝發揮於項鍊細節，長8.5公分的項鍊細膩交錯地使用了112顆Akoya珍珠，讓珍珠光澤的和煦內斂與鑽石的冷冽閃爍兩兩輝映。表款將收納在特製表盒中，並隨附資料夾、初始的設計圖稿與SSEF證書，可洽Vacheron Constanint全台品牌專門店洽詢。
