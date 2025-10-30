聽新聞
有行旅／深入古埃及 覽千年文明
包機加上頂級尼羅河河輪饗宴，讓旅人享受埃及古帝國古文明遨遊之旅。有行旅安排開羅包機直飛阿布辛貝，省去八小時車程，旅人悠閒欣賞壯闊神殿與阿布辛貝夜間聲光秀。尼羅河河輪等級再上一層樓，精選頂級豪華，較一般五星等級坪數升級與全景套房遠眺千年河景，登熱氣球迎接神祕日出；走訪發現埃及榮光的地中海亞歷山大城，搶先踏入全新開放的大埃及博物館，見證重現的圖坦卡門。
有行旅「穿越千年的古埃及畫卷 尼羅河地中海交響樂章」十三天十夜旅程，明年三月廿四日至四月五日。一對一旅程說明會，報名請洽02-8643-3905、8643-3543，或瀏覽有行旅官網https://pse.is/8a467h。
