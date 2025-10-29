搭捷運來就開喝！「酉鬼啤酒」圓山花博開生日趴 4款限定釀造新作亮相

邁入六周年的台灣精釀品牌「酉鬼啤酒」，將於11月8日（六）舉辦年度生日派對「SIX AND THE CITY」，首度把往年於五股酒廠舉辦的慶典，搬進台北市中心，打造「搭捷運就能喝、喝完也能搭捷運回家」的都會派對體驗。

活動當日從下午14:00開喝至晚間22:00，免費入場、以代幣兌換啤酒，共推出11款酒款，其中4款為首度亮相的新作。現場邀請 DJ音樂演出、設置共創互動裝置，以音樂、藝術與啤酒串聯，延續酉鬼一貫「好喝、好玩、好朋友」的派對精神。

今年活動更邀請台灣兩大精釀品牌「黒砂啤酒」與「心流釀造」聯名，攜手推出限定合作酒款，共同探索啤酒風味的更多可能。限量早鳥票現正於 Accupass 開賣，售價1,000元，可獲得12枚啤酒代幣與六週年限定玻璃杯乙只（370ml），喝得更盡興也更環保。

四款六周年限定酒中，酉鬼主導釀造的「六歲的茫 DIPA」以六款酒花堆疊香氣，展現飽滿果香與細緻苦韻；「六歲的（綠豆）沙 Smoothie Sour」則以台灣經典飲品「綠豆沙牛奶」為靈感，加入綠豆、乳糖與冰淇淋，打造出一杯18禁版「綠豆沙」。

與「心流釀造」合作的「醜出心境界Fugly DDH Pale Ale」，以「想喝的，就是該釀的」為理念，呈現輕盈卻富層次的香氣；另一支與「黒砂啤酒」聯手的「斜風細雨釀Dry Hop Brett Saison」，則以野生酵母與新鮮Nelson Sauvin酒花共演出自然的熱帶水果與白葡萄氣息，展現兩間酒廠對發酵之美的浪漫信仰。

酉鬼啤酒也在周年之際跨界潮流設計，邀請品牌好友、TRADINGS經營者B.D.K.為活動創作全新角色「酒花小子」，以街頭風格與幽默筆觸詮釋釀造靈魂。活動當日將同步揭曉完整週年視覺與酒標設計，讓派對成為啤酒迷與創作愛好者的年度盛宴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康