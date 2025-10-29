8大傳統技藝走進日常！KIRIN Bar BEER打造全新「工藝探店」體驗

近年「探店」成為Z世代的生活風潮，人們透過走訪特色空間、感受設計與文化故事，體驗城市中不同的生活樣貌。KIRIN觀察到這股趨勢背後，是對真實與文化感的追尋。作為年輕世代喜愛的啤酒品牌，KIRIN Bar BEER 推出全新企劃「探索工藝Bar」，以啤酒為起點，帶領消費者在城市中探索工藝、感受文化。

此次企劃邀集八間台灣工藝單位——明山臺灣民俗佈景社、石雕博物館、花磚博物館、紅琉璃、Atelier CHUZI筑子、八塗文創、庭口金工與心雕居——跨界合作，打造專屬禮物與體驗課程，讓參與者能親身感受手作工藝的溫度，體驗生活與文化交融的獨特魅力。

「探索工藝Bar」以八項工藝為核心，包括陶瓷、木雕、金工、石雕、玻璃、竹編、花磚與布袋戲民俗佈景彩繪。品牌特別設計五項限量聯名禮品——石雕馬賽克隔熱墊、木雕桌遊、DIY竹編杯墊、手感金工攪拌棒與花磚杯墊，並推出三堂工藝體驗課程——雲彩玻璃杯吹製、手繪布袋戲台與陶瓷貼花盤。

透過手作體驗，Bar BEER希望讓工藝不再只存在於展覽館，而是融入生活場域，成為一種「可親近的文化風景」。即日起至2025年12月22日，只要加入KIRIN Taiwan官方LINE帳號參加測驗，或於KIRIN Bar BEER官方粉專指定貼文留言，就有機會抽中限量手作禮與體驗課程，由工藝師親授技法、走進工坊。

KIRIN Bar BEER長期致力以CSV（Creating Shared Value，共享價值）理念實踐品牌精神。此次結合工藝與探店文化，不僅展現年輕世代對文化的好奇，也讓傳統手作透過現代語彙被看見。品牌期望以啤酒為媒介，陪伴消費者在品飲之間，發現生活更多層次的美感與價值。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康