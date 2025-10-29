米其林雙星臺菜館山海樓 歷時一年推出《摩登台北・百年饗宴》

連續7年榮獲米其林一星的手工台菜餐廳「山海樓」推出全新主題宴席《摩登台北・百年饗宴》，以1923年日本皇太子裕仁訪台御宴為靈感，回望那個屬於台北的摩登年代。這場宴席以「大正浪漫」為核心概念，融合日、法、閩等料理技法，串起歷史、飲食文化，重構台灣精緻料理的起源與當代樣貌。

1920年代的台北，是東西文化交會的縮影。從福建文化的啟蒙，大正浪漫風潮到台灣的地方風土，飲食成為文化融合的象徵。山海樓以此段歷史為背景，重新詮釋當時御宴菜色的精神，透過現代手法與在地食材，展現台灣料理從「學習」到「創造」的演進軌跡。

《摩登台北・百年饗宴》共八道菜，上半席以「文化交會」為主題，多元且講究的料理手法，呼應大正時期的美學；下半席回歸精湛台菜技法，以「套疊菜」繁複細緻的工序，堆疊出口感、滋味與視覺的華麗層次，展現對美食的氣度與品味。

整套宴席選用台灣各地食材——雲林烏魚子、花蓮吉野一號米、南投銀杏等，展現島嶼的豐饒與多樣。食材主要皆由永豐餘生技 Green & Safe 供應，建立可溯源、友善耕作的永續供應鏈，體現山海樓「從土地出發」的永續理念。身為米其林綠星餐廳，山海樓持續推動永續飲食實踐，優先採用當季作物與低碳料理方式，讓每一道菜都回歸食材最真實的風味。

山海樓以考究精神回望1920年代的台北飲食樣貌，從裕仁皇太子訪台御宴菜單、江山樓史料與日治時期報刊中，追溯台灣精緻料理的源流。那是西餐禮儀初入、和洋折衷盛行的年代，日、法、閩三系料理技法交會，孕育出台灣飲食文化最具創造力的時期。以「大正浪漫」為靈感，山海樓重現當年宴席的華麗氣度與文化底蘊，讓歷史不僅是背景，更成為餐桌上可品、可感的文化記憶。

歷經一年研發，《摩登台北・百年饗宴》以料理為語言，串聯歷史脈絡、風土食材與現代技藝。當年引進並栽種的銀杏、番茄、栗子等日本作物，以及大規模發展被譽為「天皇御用咖啡」的台灣咖啡與外銷世界的鳳梨加工品，皆為台灣料理注入新元素；結合日本大正時期的洋風與料理文化，運用冷豆腐、法式韃靼、蜜釀栗子與 Terrine 雞肉凍等技法，為台菜增添盛盤美學，交織出台灣料理的全新風貌。

這場饗宴不只是味覺的盛宴，更是一場跨越百年的文化對話，讓賓客在每一道菜中，感受台灣飲食文化從傳承到創新的精緻旅程。