搞怪披薩迎萬聖！達美樂「可可糖山」自由變 每個399

披薩也來參戰萬聖節！迎接搗蛋月，達美樂結合最應景的趣味變裝與搗蛋討糖元素，讓超人氣「可可火山披薩」華麗變身五彩繽紛的「搗蛋可可糖山披薩」，並召集大小搗蛋鬼盡情搞怪、秀出鬼點子，用經典糖果打造獨一無二的糖山披薩。

即日起，最適合好友同享、親子共玩的「搗蛋可可糖山披薩」全台限量販售，單個399元，同步推出「搗蛋小套餐」及「萬聖小套餐」等限定組合，邀請大家一起大鬧萬聖節！

繼火山披薩、冰山披薩後，達美樂創意推出的「搗蛋可可糖山披薩」，在經典可可火山的黑色濃烈外觀上，隨機抽選糖果為披薩創意變裝，自由打造繽紛造型。口味則是結合綿密香甜的台灣舊北蕉、濃郁可可與繽紛糖果的三重元素，交織出酸甜多變、充滿驚喜的魔幻滋味。

即日起，凡至全台達美樂門市購買「搗蛋可可糖山披薩」，不論單點或套餐，皆可參與「糖果抽抽樂」乙次，從神秘黑盒子中抽出貼紙一張，並依貼紙兌換三款糖果任一種：巧克力豆、可愛的小熊軟糖，或酸甜的雷根糖。