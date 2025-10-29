AsiaYo首度參展ITF全站下殺4折起 最低1750元入住星野品牌酒店

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
本次AsiaYo線上旅展所推出亮點最高的產品為「海陸雙享」，只要旅展期間訂購探索星號郵輪航次，即可免費贈送價值破萬的台灣奢華露營行程。圖／AsiaYo提供
本次AsiaYo線上旅展所推出亮點最高的產品為「海陸雙享」，只要旅展期間訂購探索星號郵輪航次，即可免費贈送價值破萬的台灣奢華露營行程。圖／AsiaYo提供

一年一度的旅遊盛事ITF國際旅展即將到來，台灣最知名的OTA（Online Travel Agency線上旅遊業）業者AsiaYo今年將首度參加ITF，本次參展主軸為「從陸地到海上，你想要的旅行體驗AsiaYo都有賣」，推出超多旅展超值優惠產品。並從即日起提前舉辦線上旅展，將旅展超值優惠提前於網路上開放旅客預訂，線上旅展活動至11月11日。

本次AsiaYo線上旅展所推出亮點最高的產品為「海陸雙享」，只要旅展期間訂購探索星號郵輪航次，即可免費贈送價值破萬的台灣奢華露營行程，包含荒野半島、斷橋部落、鳳凰·森之鳴等知名奢華露營園區一泊二食，海陸雙響每日限量超下殺每人9,000元，即可一次獲得沖繩、石垣島的四天三夜海上豪華郵輪行程與台灣陸上奢華露營一泊二食。旅展每日限量，先搶先贏。

在AsiaYo平台能夠訂購星野集團旗下眾多旅宿，包含虹夕諾雅、界、RISONARE、OMO、BEB等知名飯店，旅展最殺價格1,750起就可入住星野品牌酒店。而台灣人最愛的旅遊地區日本，最受年輕族群喜愛的一日遊套裝，最低下殺五折起，包含富士山一日遊、河口湖絕景一日遊、京都奈良一日遊、高山白川鄉一日遊，最低千元有找。

近年來隨著國人健康意識崛起，海外運動旅遊行程變得炙手可熱，尤其是馬拉松及滑雪相關極限運動，更是時下青年們的最愛。AsiaYo在本次線上旅展推出多款運動旅遊優惠產品，其中新潟滑雪五日遊，指定出發日最高現折一萬，包含全程交通接駁、親子友善、一人即可成團。富士山滑雪一日遊，最低1,350元起。每年超越萬人爭相報名的北海道函館馬拉松、札幌馬拉松、富士山馬拉松、鹿兒島馬拉松、姬路城馬拉松、韓國大邱馬拉松，AsiaYo皆取得保證參賽特留權，推出眾多參賽權＋住宿的獨家組合，其中函館馬拉松三天二夜最低9,750起、韓國大邱馬拉松三天兩夜最低4,950元起，旅展期間運動旅遊指定產品加贈eSIM吃到飽。

AsiaYo推出旅展期間全站不限金額，使用iPASS MONEY支付方式，全站最高可享20％回饋，再抽50％回饋，全站下殺4折起。AFTEE先享後付全用戶滿三千現折三百，新用戶單筆消費滿兩萬現折兩千，滿六萬現折三千。全站商品單筆訂單滿三千再贈AsiaYo四合一行動電源或YoYo品牌娃娃二選一。除此之外每日再抽50%回饋、價值破萬的Dyson吸塵器。

