翻轉布丁不怕再撲空！7-ELEVEN 開放PRIMA會員限時預購 保證買得到

統一（1216）「翻轉布丁」爆紅供不應求，不少消費者跑了多家門市仍撲空。7-ELEVEN寵愛會員提供專屬福利，為回饋品牌愛用者支持，宣布「uniopen PRIMA會員訂閱制」自10月31日(五)11:00～11月2日(日)23:59止，限時3天推出統一布丁(翻轉布丁)預購活動，每位會員限量預購1組(3入一組)，活動總限量共5萬組，等同每位訂閱會員期間內都能預購到1組，訂閱名額即將額滿，還沒加入「uniopen PRIMA會員訂閱制」的會員們絕對要把握機會。

「uniopen PRIMA會員訂閱制」限定推出統一布丁(翻轉布丁)預購活動，自10月31日(五)11:00～11月2日(日)23:59止預購期間，已訂閱uniopen PRIMA會員可至OPENPOINT APP→會員中心→uniopen PRIMA主頁→加碼優惠專區→領取「翻轉布丁預購券」(領取後票券會至預購券，限用1次)，會員在期間內可持預購條碼到全台7-ELEVEN結帳預購。預購後7日即可取貨(例：10/31完成預購最快11/7可取貨)。

7-ELEVEN持續推動訂閱會員專屬優惠，「uniopen PRIMA會員訂閱制」平均每月僅需不到60元訂閱費，於7-ELEVEN門市購買指定商品可享5%點數回饋(每月上限300點)，再享專屬生日禮及月月跨通路加碼優惠，一年可享近2萬元超值回饋。