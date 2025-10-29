饗食天堂林口三井店開幕 這一天開放訂位

新北林口人期待已久的「饗食天堂」終於來了！饗賓集團旗下人氣Buffet品牌「饗食天堂」宣布，將於11月3日在MITSUI OUTLET PARK林口Ⅱ館 盛大開幕，並於30日上午10點開放電話與網路同步訂位。新店將推出12道林口限定料理，還邀請台鋼啦啦隊女神一粒與妡0親臨站台，化身「一日店長」掀起一場「美食×女神」的感官盛宴。

饗食天堂林口店為全台第12家門市，延續品牌豐富多元的Buffet特色，並融入林口在地食材與創新概念。主廚團隊特別打造「十二饗宴秀」，以雪蟹腳、鮑魚、羊肩排等頂級海陸料理為主軸，結合在地紫薯與龍壽茶入菜，推出限定甜點與創新料理，展現林口限定的獨特風味。

開幕活動當天，一粒與妡0將帶領主廚團隊揭開序幕，與現場饕客共同體驗頂級美食秀。饗賓集團表示，林口店鎖定家庭聚餐與節慶聚會市場，盼以更寬敞的空間與多元料理成為桃園、新北地區的聚餐新地標。

營業時間方面，饗食天堂林口店平日與假日皆分為午餐、下午餐與晚餐三個時段，午餐為11:30至14:00、下午餐14:30至16:30，晚餐則略有不同，平日晚餐17:30至21:00，假日晚餐17:20至21:30。價格則為平日午餐898元、下午餐728元、晚餐998元；週末與例假日午餐998元、下午餐898元、晚餐1,098元。