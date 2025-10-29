快訊

張孝全低胸比陳慧琳還辣 出席FENDI歡慶百年香港高級訂製活動

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
張孝全出席WORLD OF FENDI 2025 – 香港站100周年誌慶活動。圖／FENDI提供
張孝全出席WORLD OF FENDI 2025 – 香港站100周年誌慶活動。圖／FENDI提供

歡慶FENDI今年迎來品牌創立100週年，只供貴賓預約參加的「World of FENDI」私人活動，以別具特色的特色的沉浸式體驗，將FENDI登峰造極的工藝帶到世界各地。自2025年3月至11月起期間，「World of FENDI 2025」巡迴至首爾、蘇州、邁阿密、羅馬及墨爾本等城市，並於日前登陸香港，品牌好友張孝全、陳慧琳特地出席；台灣站也將於11月底巡迴至台北，採貴賓預約制。

「World of FENDI 2025」焦點為獨家的Made-To-Order臻品訂製活動，將會有十款復刻經典設計，涵蓋包款及皮草，每款皆見證世家十載輝煌成就或FENDI百年歷史中的重要時刻。而有呼應FENDI誕生的1925年當時流行的花卉及裝飾藝術元素，此次亦將推出多款極臻奢華的逸品，反映歷代傳承的精湛工藝。

包款部分特地精選典藏庫中10款經典，分別代表世家以十年為一單位的創意，以柔軟的鱷魚皮及Pergamena象牙白色帆布重新演繹，例如代表1925 - 1935 的是FENDI於1925年創製的第一款包款Adele，名字取自創辦人，以傳統醫生袋為設計藍本。而1995 - 2005的代表則是誕生於1997年的Baguette包。

除了有10款經典包款可選，還有各種個人化選擇，例如為珍稀皮革鍍上漸層變化的金屬色澤、石紋及Pequin條紋鱷魚皮、裝飾藝術風格貂皮嵌花、飾有細膩刺繡的花卉鱷魚皮，以及綴以花卉Pequin條紋的蜥蜴皮等珍稀材質，以及綻放立體花卉效果的丹寧布，花蕾中間更裝飾1925年首個松鼠造型的FENDI標誌。男仕包款則可換上獨有的靛藍色或立體壓紋短吻鱷魚皮等。

Made-To-Order訂製皮草系列亦提供10款經典設計，並備有多款設計、用色及工藝供選擇，包括植物及幾何圖案，加上網羅貂皮、高級以至珍稀皮草的大量面料。同場展出由珠寶藝術總監Delfina Delettrez Fendi設計的2025年高級珠寶系列Eaux d’Artifice及Radici Romane，透過珍貴的寶石與創意巧思，融會自然與建築，體現充滿詩意的羅馬氣韻。

張孝全出席WORLD OF FENDI 2025 – 香港站100周年誌慶活動。圖／FENDI提供
張孝全出席WORLD OF FENDI 2025 – 香港站100周年誌慶活動。圖／FENDI提供
WORLD OF FENDI 2025 – 香港站100周年誌慶活動。圖／FENDI提供
WORLD OF FENDI 2025 – 香港站100周年誌慶活動。圖／FENDI提供
張孝全出席WORLD OF FENDI 2025 – 香港站100周年誌慶活動。圖／FENDI提供
張孝全出席WORLD OF FENDI 2025 – 香港站100周年誌慶活動。圖／FENDI提供
陳慧琳出席WORLD OF FENDI 2025 – 香港站100周年誌慶活動。圖／FENDI提供
陳慧琳出席WORLD OF FENDI 2025 – 香港站100周年誌慶活動。圖／FENDI提供
WORLD OF FENDI 2025 – 香港站100周年誌慶活動。圖／FENDI提供
WORLD OF FENDI 2025 – 香港站100周年誌慶活動。圖／FENDI提供
WORLD OF FENDI 2025 – 香港站100周年誌慶活動。圖／FENDI提供
WORLD OF FENDI 2025 – 香港站100周年誌慶活動。圖／FENDI提供
WORLD OF FENDI 2025 – 香港站100周年誌慶活動。圖／FENDI提供
WORLD OF FENDI 2025 – 香港站100周年誌慶活動。圖／FENDI提供
WORLD OF FENDI 2025 – 香港站100周年誌慶活動。圖／FENDI提供
WORLD OF FENDI 2025 – 香港站100周年誌慶活動。圖／FENDI提供
陳慧琳出席WORLD OF FENDI 2025 – 香港站100周年誌慶活動。圖／FENDI提供
陳慧琳出席WORLD OF FENDI 2025 – 香港站100周年誌慶活動。圖／FENDI提供
張孝全出席WORLD OF FENDI 2025 – 香港站100周年誌慶活動。圖／FENDI提供
張孝全出席WORLD OF FENDI 2025 – 香港站100周年誌慶活動。圖／FENDI提供
陳慧琳出席WORLD OF FENDI 2025 – 香港站100周年誌慶活動。圖／FENDI提供
陳慧琳出席WORLD OF FENDI 2025 – 香港站100周年誌慶活動。圖／FENDI提供
陳慧琳出席WORLD OF FENDI 2025 – 香港站100周年誌慶活動。圖／FENDI提供
陳慧琳出席WORLD OF FENDI 2025 – 香港站100周年誌慶活動。圖／FENDI提供

FENDI

張孝全低胸比陳慧琳還辣 出席FENDI歡慶百年香港高級訂製活動

