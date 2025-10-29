限時優惠每月銅板價！趨勢科技「AI防詐達人」上架7-ELEVEN ibon便利生活站
騙手法層出不窮，從簡訊連結、電話偽裝客服到AI視訊換臉，詐騙悄然滲入民眾的日常生活。為了讓民眾更易取得專業防詐工具，趨勢科技宣布與7-ELEVEN合作，旗下AI防詐App「AI防詐達人」即日起將全面上架至全台7-ELEVEN門市的ibon便利生活站，民眾只需前往附近的超商，即可輕鬆購買手機防詐工具。
此次合作為趨勢科技首度將資安產品導入超商實體通路，有鑒於詐騙集團常有網購、遊戲點數詐騙等犯案劇本，特別針對無信用卡、或較不熟悉線上購物的長輩與學生族群，提供更友善的購買方式。民眾只需透過ibon便利生活站簡單步驟操作，即可以現金或電子票證購買「AI防詐達人」，輕鬆擁有專業等級的行動資安防護。
隨著智慧手機普及，行動裝置上的資安風險也日益遽增，然趨勢科技近期調查發現，有近一半（47%）的受訪者尚未在手機上安裝任何防毒或資安軟體，顯示仍有許多消費者在無形中曝露於各種潛在的資安與詐騙威脅之下。趨勢科技呼籲，當行動裝置已成為日常不可或缺的一部分，資安意識也需隨之提升，除慎防點選不明來源的連結，或切勿透過第三方網站下載應用程式，以避免隱私資料洩露造成風險外，民眾可透過安裝可信賴的資安軟體，增強中毒、詐騙防禦力。
為強化民眾自身防詐能力，並讓資安科技更加普及，趨勢科技攜手7-ELEVEN合作，期望透過遍佈全台、深入社區的ibon便利生活站，打破過去銷售模式，觸及更廣大的民眾。7-ELEVEN擁有全台最多據點的門市通路，ibon累計點閱次數已突破數億，提供多元便利的服務，無論是對數位環境較不熟悉的長輩，或是首次接觸資安工具的學生，都能透過全台7-ELEVEN門市的ibon便利生活站，取得實用且安心的防詐工具，將資安防護真正落實到日常生活中。
趨勢科技提醒，詐騙集團已不再是亂槍打鳥式的攻擊，而是結合AI科技與精心編排的話術，打造一套套量身訂做的詐騙劇本，單憑經驗與直覺已難以應對。趨勢科技「AI防詐達人」具有自動阻擋詐騙電話、詐騙查證、詐騙簡訊過濾、詐騙網站阻擋、AI換臉詐騙偵測等多項智慧防護功能，更提供「詐騙預警雷達」功能，不僅能自動辨識詐騙訊息與話術套路，更能主動提出警訊，幫助使用者在信以為真之前，就先識破詐騙手法，守護自身財產與個資安全。
慶祝趨勢科技與7-ELEVEN合作，即日起於ibon便利生活站獨家推出「AI防詐達人半年體驗版」，限時優惠價299元（原價534元），平均每月僅需花不到50元即可享有專業的資安防護，同時推出一年一台版特價590元（原價890元），滿足不同需求與預算的消費者。
趨勢科技長期致力於推廣全民防詐意識，不僅持續研發資安技術，更積極與公私部門合作，擴大防詐力道，包括導入超商實體通路以更貼近民眾生活的方式幫助防詐，也與警政署攜手推廣「全民防詐守護戰」以強化全民識詐、防詐與應對能力。未來，趨勢科技將持續強化領先的技術實力，整合更多元的服務，並結合公私部門力量，共同打造更安全的數位生活環境。
