7-ELEVEN「uniopen PRIMA會員訂閱制」專屬福利！限時3天預購「統一翻轉布丁」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN「uniopen PRIMA會員訂閱制」自10月31日上午11點起至11月2日限時3天限定推出「統一布丁（翻轉布丁）」預購活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN持續寵愛會員提供專屬福利，為回饋品牌愛用者支持，「uniopen PRIMA會員訂閱制」自10月31日上午11點起至11月2日限時3天推出「統一布丁（翻轉布丁）」預購活動，每位會員限量預購1組（3入一組），活動總限量共5萬組，等同每位訂閱會員期間內都能預購到1組，訂閱名額即將額滿，還沒加入「uniopen PRIMA會員訂閱制」的會員們快把握機會。

「uniopen PRIMA會員訂閱制」限定推出「統一布丁（翻轉布丁）」預購活動，自10月31日上午11點至11月2日預購期間，已訂閱uniopen PRIMA會員可至OPENPOINT APP→會員中心→uniopen PRIMA主頁→加碼優惠專區→領取「翻轉布丁預購券」（領取後票券會至預購券，限用1次），會員在期間內可持預購條碼到全台7-ELEVEN結帳預購。預購後7日即可取貨（例：10月31日完成預購最快11月7日可取貨)。訂閱名額有限，詳情依官網公告為主。

7-ELEVEN持續推動訂閱會員專屬優惠，「uniopen PRIMA會員訂閱制」平均每月僅需不到60元訂閱費，於7-ELEVEN門市購買指定商品可享5%點數回饋（每月上限300點），再享專屬生日禮及月月跨通路加碼優惠，一年可享近2萬元超值回饋。

統一布丁 名額 取貨

