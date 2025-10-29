全球首屆高級珠寶大獎摩納哥揭曉 香奈兒SPORT項鍊奪年度最佳珠寶作品

全球首屆高級珠寶大獎（Grand Prix de la Haute Joaillerie）日前於摩納哥蒙地卡羅賭場娛樂集團（Monte-Carlo Société des Bains de Mer, SBM）旗下傳奇場地 Salle des Étoiles 舉行頒獎典禮。盛會匯聚全球最具聲望的10家高級珠寶品牌，呈獻各自最傑出的創作，並由獨立專業評審團進行評選，旨在表彰於藝術性、工藝與傳承領域中表現卓越的品牌，並推動關於可溯源性、責任制與工藝傳承的對話。

首屆高級珠寶大獎共頒出8項大獎，獎項按照不同的技術層面評選，其中表彰年度最傑出的珠寶作品的大獎「年度最佳作品獎」（Grand Prix - Best Piece Of The Year）由香奈兒以2024年SPORT高級珠寶的Sweater Prestige項鍊奪得。SPORT系列設計頌揚自1920年以來深植於香奈兒品牌歷史的運動風格，Sweater Prestige項鍊設計靈感源自運動衫與運動服飾的抽繩細節，以前所未見的形式，結合18 K 白金、鉑金、鑽石、祖母綠與縞瑪瑙，被視為當年度最具代表性的珠寶傑作，其工藝品質及作品與品牌歷史和風格的完美呼應。

針對在整體創作成果上表現卓越的品牌或特別具一致性與創意精神的系列或設計師的「評審特別獎」（Jury’s Special Prize）則由蒂芙尼（Tiffany & Co.）摘下。此外，傳奇設計師Jean Schlumberger於1956年為品牌創作的首批高級珠寶設計之一的「蝴蝶骨董頸鍊」榮獲「傳承獎」（Heritage Prize）。

頂級珠寶大賞其他獎項包含：設計獎（Prize for Design）、工藝獎（Savoir-Faire Prize）、寶石獎（Gemstone Prize）、公眾票選獎（Prize of the Public）以及最佳新秀獎（Best New Talent Prize）。「年度遠見者獎」（Visionary of the Year Prize）則頒給蕭邦（Chopard）聯合總裁暨藝術總監Caroline Scheufele。