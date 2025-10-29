雙11限時優惠 台灣大「大哥付你分期」總回饋價值破500萬元

台灣大哥大（3045）表示，mo幣於台灣大哥大場域的消費金額年成長近二成，迎接雙11購物節，消費者聰明消費，善用點數經濟和支付工具省荷包。台灣大旗下先享後付服務「大哥付你分期」11月1日至30日祭出跨平台限時優惠，用戶於momo購物網、91APP、myfone網路門市等平台使用「大哥付你分期」付款享優惠，總回饋金額超過500萬元；新戶首次於任一平台使用「大哥付你分期」付款，且單筆購物滿3,000元，登記即送500 元mo幣。

台灣大強調，結合集團資源，透過「大哥付你分期」與「mo幣多」回饋機制，讓喜愛購物用戶於momo購物網和合作購物平台享有更多購物回饋，同時提升用戶黏著度，mo幣於台灣大哥大場域的消費金額更是年成長近二成。

專為重度網購族設計的「mo幣多Plus」方案，月付1,399元享5G高速上網吃到飽、網內通話免費、網外220分鐘，筆筆消費最高回饋8%；每月再領200元mo幣、合約期內最高可獲2,400元mo幣，並享價值超過3萬元的專屬折價券、免運券、MyVideo與Uber One等跨界生活禮遇。對於常於momo購物網消費、或在618、雙11等大檔期囤貨的用戶而言，搭配mo幣多Plus方案即可輕鬆入手最高回饋組合，不用等促銷券、天天都能買得比別人划算。

台灣大指出，針對喜愛購物用戶，串聯電信和電商服務推出「mo幣多Plus」方案，雙11活動期間於momo購物網購物，可享筆筆消費最高回饋8%，使用大哥付你分期結帳，全月累計最高再送5,999元mo幣；myfone網路門市與myfone分期商城同步祭出最高15% mo幣回饋；在91APP合作品牌與486團購使用「大哥付你分期」付款，滿額最高現折30%，橫跨3C、家電到生活日用品，一次輕鬆分期購入，回饋再加倍。

現在mo幣可於myfone實體與網路門市、momo購物網、MyVideo等多元場域使用，每點mo幣等同新台幣1元、折抵無上限。

台灣大指出，雙11優惠活動期間，搭配「大哥付你分期」三波回饋，全月最高可加碼獲得5,999 元的mo幣回饋。首波，自11月1日至8日期間，單筆消費滿11,111元且分5期（含）以上，登記送1,333 元mo幣；第二波，自11月9日至13日期間，單筆消費滿22,222元且分5期（含）以上，成功登記就送3,666元 mo幣；第三波，自11月14日至30日，則再祭兩檔優惠（限擇一參加），包含單筆消費滿10,000元且分5期（含）以上，登記送1,000元 mo幣，或不限期數單筆消費滿6,000元，登記送400元 mo幣。各波段皆限量開放登記，額滿即止，鼓勵用戶把握檔期優惠。

此外，台灣大指出，myfone網路門市、myfone分期商城限時回饋，同時攜手91APP合作品牌，針對不同消費金額祭出優惠券現折回饋，486團購也同步響應雙11熱潮，不限分期期數，整月單筆滿10,000元即現折500元，且不限折抵次數，買越多越划算。