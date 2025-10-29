零售業首見！「全家」x「亞馬遜全球開店」推個人、中小型賣家跨境物流寄件服務
根據統計，全球超過半數消費者曾有海外電商平台購物經驗，顯示跨境網購商機不容忽視。全家便利商店看好跨境電商為台灣個人與中小型賣家藍海市場，即起與「亞馬遜全球開店」獨家合作「跨境物流寄件服務」，並以「貨物隨到隨寄」、「專業報關」兩大服務，將全國超過4,400間店舖化身為跨境物流的寄件首站，協助台灣賣家無痛銷售往全球5大站點；此服務鎖定自由工作者、創業青年、斜槓族等個人與中小型賣家，將可簡化過往自行送運跨境包裹的繁瑣物流程序，只需一本台灣護照，就能將商品直通亞馬遜平台的3億活躍用戶。
「跨境物流寄件服務」十分簡便，賣家接收到訂單後，只需在「數位跨境寄件平台」完成訂單資訊登打及線上付款完成付費，再至全台任一「全家」使用FamiPort機台，透過 「輸入寄件編號、物流單號」、 「列印寄件貼紙」兩大步驟，就可將包裹交給店舖夥伴，後續「全家」將透過逆物流系統完成台灣寄送流程，再經由跨境物流商DPD Taiwan宇迅國際完成報關作業，送抵海外買家手上，讓跨境銷售時常卡關的「跨境物流」輕鬆完成。歡慶服務上線，即日起至2026年1月20日凡亞馬遜個人賣家至「全家」交寄包裹，前2,000名贈Fami!ce霜淇淋兌換券1張。
隨著全球電商市場持續擴張，跨境銷售正成為台灣賣家的新藍海，根據DHL發布的《 2025年全球電商產業趨勢報告》指出，約有55%的消費者曾有海外電商平台購物經驗，當中約48%的消費者每月至少跨境網購一次，而美國則位居全球消費者喜愛的第二大海外網購市場。
全家便利商店數位金融部部長劉東豪表示，過往個人與中小型賣家若要將商品銷售至海外市場，僅能透過第三方業者或國際貨運寄往海外，並需自行或委由廠商完成報關、稅務申報等，繁瑣流程導致跨境銷售不易，讓個人賣家卻步。此次「全家」與全球電商龍頭亞馬遜共同推出「跨境物流寄件方案」，與策略夥伴共構數位化之物流全流程，其中4,400間「全家」店舖將扮演關鍵角色，成為台灣賣家跨境出海的寄件起點，助攻自由工作者、創業青年、斜槓族，都能用最簡單的方式，讓台灣佳品走向世界。
亞馬遜全球開店台灣總經理謝孜希表示，「亞馬遜全球開店」致力搭建台灣賣家與海外市場橋樑，「全家」擁有24小時營業、全台超過4,400間密集店舖的優勢，為個人與中小型賣家包裹跨境出海的首站，期盼透過雙方合作，吸引更多小賣家有信心將最具台灣特色的商品上架平台銷往海外，首波將開放北美、日本、歐洲、澳洲、新加坡5大站點，後續將陸續開通全球18大海外站點服務。
「全家」不僅是有志將商品銷往海外的創業者神隊友，更為專營國內銷售的小頭家大老闆提供一方沃土。「全家」好賣＋自2019年服務上線以來，以上架銷售、行銷推廣、物流服務一站式管理，幫助超過50萬名小賣家輕鬆開店，累積交易量突破5,000萬件。好賣＋開店平台介面清楚易懂，而其內建的聊聊功能，提供買賣雙方即時溝通管道，減少資訊不對等造成後續退換貨的可能性。即日起推出好賣＋運費限時優惠（預計到年底），常溫店到店只要35元（原價60元）、冷凍店到店只要99元（原價180元），12月31日前新用戶再享萬元運費補貼方案，詳情請洽好賣＋官方LINE客服。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言