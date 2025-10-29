快訊

川普歷史知多少？紐時：林則徐「這句詩」形塑習近平貿易戰立場

輝達落腳北士科 新壽分手費最多47億？北市府這樣說

燕子口堰塞湖警戒尚未解除 空拍對比畫面「壩體幾乎完全沖毀」

人均不到70元開鍋！金車my料理所推3底料「大份量、常溫好保存」

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
金車my料理所推出的火鍋湯底，湯頭風味濃厚，可依喜好自由添加食材，在家就能簡單開鍋。圖/金車my料理所提供
金車my料理所推出的火鍋湯底，湯頭風味濃厚，可依喜好自由添加食材，在家就能簡單開鍋。圖/金車my料理所提供

人均不到70元就開鍋！金車my料理所今年推出兩款全新口味「川香麻辣火鍋湯底」與「濃雞白湯火鍋湯底」，同時將去年的人氣口味「胡椒肚火鍋湯底」調整升級，讓湯頭更加符合大眾口味。三款湯底皆強調料多實在，每袋建議售價198元，一袋可以2～3人分享。新品即起於全台各大量販、超市及電商通路陸續上架，上市期間皆享嘗鮮優惠價。

台灣火鍋市場年產值高達400億元，疫情結束後，仍有近五成的消費者維持購買湯底包的習慣，顯示火鍋湯底需求持續升溫。金車my料理所三款湯底各具特色，其中「胡椒豬肚火鍋湯底」以豬骨、雞骨及白胡椒長時間慢熬，香氣濃郁，尾韻清爽帶辛辣感，搭配彈嫩豬肚與綿密豆腐，今年也進行口味調整，保留風味的同時降低嗆辣度，讓湯頭更圓潤耐喝。

「川香麻辣火鍋湯底」靈感來自經典川味鍋底，辛香與麻感層層堆疊，內含吸飽湯汁的滑嫩鴨血與豆腐，香麻夠味；「濃雞白湯火鍋湯底」則以雞骨長時間熬煮，湯頭香醇濃厚不膩口，搭配紮實豆腐，口感溫潤細緻，一年四季皆宜。

金車my料理所三款火鍋湯底皆內含豐富配料，能減少備料時間，且採常溫保存，不佔用冰箱空間且攜帶方便。全系列堅持不添加肉粉與防腐劑，原料通過451項農藥殘留、4項重金屬與15項塑化劑檢驗。

金車my料理所推出「胡椒豬肚火鍋湯底」、「川香麻辣火鍋湯底」，湯頭風味濃厚，特別適合涮肉，並能依喜好自由添加食材。圖/金車my料理所提供
金車my料理所推出「胡椒豬肚火鍋湯底」、「川香麻辣火鍋湯底」，湯頭風味濃厚，特別適合涮肉，並能依喜好自由添加食材。圖/金車my料理所提供
金車my料理所火鍋湯底常溫包裝放進廚櫃或隨身帶著走都方便。圖/金車my料理所提供
金車my料理所火鍋湯底常溫包裝放進廚櫃或隨身帶著走都方便。圖/金車my料理所提供
金車my料理所「濃雞白湯火鍋湯底」屬市面上少見的溫潤系湯底選擇。圖/金車my料理所提供
金車my料理所「濃雞白湯火鍋湯底」屬市面上少見的溫潤系湯底選擇。圖/金車my料理所提供

火鍋 料理 豆腐

延伸閱讀

睽違2年回歸！ 麥當勞「炸蝦天婦羅堡」3款開賣 加碼限時買一送一吃起來

法國最佳工匠MOF、潘納朵尼大師接力來台！星忱甜點打造夢幻聖誕組合

萊爾富「巧級喜歡你」活動開跑！美祿聯名巧克力飲品「同品項買1送1」　逾百款巧克力口味商品優惠一次看

優質蛋白代表「豆腐vs.雞胸肉」哪一種較健康？營養師詳細拆解成份

相關新聞

張孝全低胸比陳慧琳還辣 出席FENDI歡慶百年香港高級訂製活動

歡慶FENDI今年迎來品牌創立100週年，只供貴賓預約參加的「World of FENDI」私人活動，以別具特色的特色的...

限時優惠每月銅板價！趨勢科技「AI防詐達人」上架7-ELEVEN ibon便利生活站

騙手法層出不窮，從簡訊連結、電話偽裝客服到AI視訊換臉，詐騙悄然滲入民眾的日常生活。為了讓民眾更易取得專業防詐工具，趨勢...

小池徹平再扮經典角色L！「死亡筆記本」音樂劇交響音樂會 11月來台開唱

今年11月，適逢「死亡筆記本」音樂劇十週年，此作將以全新形式重磅回歸，以全編制交響樂團現場演奏，搭配柿澤勇人、小池徹平、鹿賀丈史等多名日版原班卡司現場演唱，打造前所未有的現場體驗。

7-ELEVEN「uniopen PRIMA會員訂閱制」專屬福利！限時3天預購「統一翻轉布丁」

7-ELEVEN持續寵愛會員提供專屬福利，為回饋品牌愛用者支持，「uniopen PRIMA會員訂閱制」自10月31日上...

全球首屆高級珠寶大獎摩納哥揭曉 香奈兒SPORT項鍊奪年度最佳珠寶作品

全球首屆高級珠寶大獎（Grand Prix de la Haute Joaillerie）日前於摩納哥蒙地卡羅賭場娛樂集...

Calvin Klein的廣告大片沒有冬天！「BTS柾國、路雲」放送精實身材太火辣

Calvin Klein的廣告大片似乎永遠沒有冬天，包括BTS柾國、路雲都大方放送完美身材，為大家提振精神。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。