人均不到70元開鍋！金車my料理所推3底料「大份量、常溫好保存」

人均不到70元就開鍋！金車my料理所今年推出兩款全新口味「川香麻辣火鍋湯底」與「濃雞白湯火鍋湯底」，同時將去年的人氣口味「胡椒豬肚火鍋湯底」調整升級，讓湯頭更加符合大眾口味。三款湯底皆強調料多實在，每袋建議售價198元，一袋可以2～3人分享。新品即起於全台各大量販、超市及電商通路陸續上架，上市期間皆享嘗鮮優惠價。

台灣火鍋市場年產值高達400億元，疫情結束後，仍有近五成的消費者維持購買湯底包的習慣，顯示火鍋湯底需求持續升溫。金車my料理所三款湯底各具特色，其中「胡椒豬肚火鍋湯底」以豬骨、雞骨及白胡椒長時間慢熬，香氣濃郁，尾韻清爽帶辛辣感，搭配彈嫩豬肚與綿密豆腐，今年也進行口味調整，保留風味的同時降低嗆辣度，讓湯頭更圓潤耐喝。

「川香麻辣火鍋湯底」靈感來自經典川味鍋底，辛香與麻感層層堆疊，內含吸飽湯汁的滑嫩鴨血與豆腐，香麻夠味；「濃雞白湯火鍋湯底」則以雞骨長時間熬煮，湯頭香醇濃厚不膩口，搭配紮實豆腐，口感溫潤細緻，一年四季皆宜。

金車my料理所三款火鍋湯底皆內含豐富配料，能減少備料時間，且採常溫保存，不佔用冰箱空間且攜帶方便。全系列堅持不添加肉粉與防腐劑，原料通過451項農藥殘留、4項重金屬與15項塑化劑檢驗。