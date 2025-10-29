Buffet控準備開搶！饗食天堂開進林口三井 30日上午10時起開放訂位

快訊

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
饗賓集團旗下國民Buffet「饗食天堂」，11月3日將於MITSUI OUTLET PARK林口Ⅱ館盛大登場。圖/饗賓集團提供
饗賓集團旗下國民Buffet「饗食天堂」，11月3日將於MITSUI OUTLET PARK林口Ⅱ館盛大登場。圖/饗賓集團提供

新北林口人期待已久的饗食天堂就要來了！饗賓集團旗下國民Buffet「饗食天堂」11月3日將於MITSUI OUTLET PARK林口Ⅱ館盛大登場，明天10月30日（周四）上午10:00起開放電話與網路同步訂位。為慶開幕，饗食天堂獻上12道林口限定料理，並邀請台鋼啦啦隊兩大人氣女神：一粒與妡0夢幻登場。

饗食天堂林口三井門市開幕日，人氣啦啦隊一粒、妡0將化身「一日店長」，攜手主廚團隊推出「饗食天堂十二饗宴秀」，以12道限定美饌揭開序幕，包括嚴選雪蟹腳、鮑魚、羊肩排等頂級海陸料理，並且融入林口在地特色食材—紫薯與龍壽茶，推出限定且專屬林口店的獨特風味。

饗食天堂林口三井店

地址：新北市林口區文化二路一段123號2樓

訂位時間：2025年10月30日（四）上午10:00起

網址：https://www.feastogether.com.tw/

電話：02-2609-1616

林口 料理 饗食天堂 吃到飽

