Buffet控準備開搶！饗食天堂開進林口三井 30日上午10時起開放訂位

新北林口人期待已久的饗食天堂就要來了！饗賓集團旗下國民Buffet「饗食天堂」11月3日將於MITSUI OUTLET PARK林口Ⅱ館盛大登場，明天10月30日（周四）上午10:00起開放電話與網路同步訂位。為慶開幕，饗食天堂獻上12道林口限定料理，並邀請台鋼啦啦隊兩大人氣女神：一粒與妡0夢幻登場。

饗食天堂林口三井門市開幕日，人氣啦啦隊一粒、妡0將化身「一日店長」，攜手主廚團隊推出「饗食天堂十二饗宴秀」，以12道限定美饌揭開序幕，包括嚴選雪蟹腳、鮑魚、羊肩排等頂級海陸料理，並且融入林口在地特色食材—紫薯與龍壽茶，推出限定且專屬林口店的獨特風味。