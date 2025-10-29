小池徹平再扮經典角色L！「死亡筆記本」音樂劇交響音樂會 11月來台開唱

由大場鶇創作故事原型、小畑健作畫的日本漫畫作品「死亡筆記本」，歷經20年在讀者心中的經典地位屹立不搖，截止至今漫畫已售出超過3000萬冊，並在2015年正式被改編為音樂劇，初代卡司由日本知名演員柿澤勇人飾演主角「夜神月」、小池徹平飾演劇中角色「L」。「死亡筆記本」音樂劇首演即引起觀眾廣大迴響，也奠定了該作音樂劇高人氣的基石，往後十年不斷推出不同卡司版本的演出，躋身最成功的漫畫改編劇場作品之列。

今年11月，適逢「死亡筆記本」樂劇十週年，此作將以全新形式重磅回歸，以全編制交響樂團現場演奏，搭配柿澤勇人、小池徹平、鹿賀丈史等多名日版原班卡司現場演唱，打造前所未有的現場體驗，台灣更爲此全新製作的全球唯一站，粉絲絕不能錯過千載難逢的觀賞機會！集結初代音樂劇原班卡司與製作團隊，「死亡筆記本」音樂劇交響音樂會今年11月29日、11月30日於台北流行音樂中心演出兩場！

除了黃金演員陣容外，本次「死亡筆記本」音樂劇交響音樂會，將由原音樂劇製作團隊傾力打造全新內容，音樂劇曲目由Frank Wildhorn擔任作曲，Jack Murphy擔任作詞，此次全新製作也特邀葛萊美獎得主Jason Howland進行交響編曲，以原創旋律再次詮釋這部風靡全球的作品。演出將由全編制交響樂團進行現場演奏，搭配來自日本的原班卡司親臨獻唱，原汁原味重現音樂劇中的經典曲目。

為了提供觀眾全新的視聽體驗，舞台特別配備大型高畫質投影螢幕，讓觀眾能夠清晰捕捉演員細膩的表情與舞台上的每一處細節。從音樂、演唱到視覺呈現，全方位營造沉浸式劇場氛圍，帶領觀眾進入「死亡筆記本」充滿魅力與懸疑的世界。

由聯合數位文創、泓洋國際有限公司共同主辦的「死亡筆記本」音樂劇交響音樂會將於今年11月29日、11月30日於台北流行音樂中心演出兩場，初代音樂劇版黃金陣容睽違多年於台集結，再度扮演經典代表角色，為觀眾帶來精采的全新製作演出。購票請上udn售票網。