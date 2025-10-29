哈利波特系列「嘿美 3D 造型一卡通」 11月1日療癒登場

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
哈利波特「嘿美」3D造型一卡通將於11月1日開賣。一卡通／提供
粉絲們請注意！你最萌的通勤夥伴-哈利波特「嘿美」3D造型一卡通將於11月1日開賣囉！貓頭鷹「嘿美」3D一卡通高度約12公分，外觀採用高質感毛料打造，觸感柔軟療癒，黑黃色的圓圓眼睛、身上的特色羽毛斑點，每個細節皆精緻呈現。3D卡的感應區在「嘿美」的「小肚肚」區，每次嗶卡都療癒充滿，購卡加贈「哈利波特主題限定娃包」，方便攜帶也不怕用髒，不論是家中陳列收藏或是帶著一起通勤心情就好美麗。

《哈利波特》系列電影中貓頭鷹「嘿美」是海格送給哈利的11歲生日禮物，除了為哈利傳遞信件，更是哈利每段冒險中最重要的陪伴之一，就如同一卡通是大家的通勤好夥伴般。「哈利波特-嘿美」3D造型一卡通採用「一卡通PLUS」晶片，它可使用「一卡通iPASS MONEY」 APP的「票卡感應機」功能，進行票卡加值服務，並同步查詢卡片餘額及即時交易紀錄，大幅提升便利性。

持卡可搭乘雙北捷運、公車、高鐵、台鐵、渡輪及YouBike 2.0等各式大眾運輸工具，實現「一卡通行，暢行全台」的便利體驗，更棒的是，持記名一卡通皆可累積一卡通綠點，一卡通綠點1點相當於1元，可事後折抵交通搭乘與生活繳費交易。

一卡通儲值卡發行量超過5,300萬張，iPASS MONEY電子支付用戶數超過710萬，為全台用戶數最多的電支品牌，使用範圍涵蓋全台灣交通搭乘、消費付款、生活繳費及好友轉帳等四大場域。

一卡通 哈利波特 貓頭鷹

